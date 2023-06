Azt persze még elárulta, hogy Eduvie Ikoba, Zoran Lesjak és Daniel Milivanovikj – igen, az észak-macedón középpályás visszatért a kölcsönadásból – sérülés miatt nem léphet pályára, de ahogy fogalmazott, a kisebb gondok ellenére a többiek pályára lépnek. Ami az ellenfelet illeti, a cseh bajnokságban 4. helyezett Bohemians helyi, azaz cseh játékosokra épül, és múlt szombaton már túljutott egy felkészülési találkozón.

Csütörtökön a ZTE FC együttesében kezdésként mindjárt két bemutatkozó is volt, hiszen először védte a ZTE kapuját a nyáron szerződtetett Senkó Zsombor, elöl pedig a Pakstól megszerzett Sabján Máté lépett pályára. A csehek keményen letámadtak , ami kezdetben talán nem ízlett a zalaiaknak, de gyorsan alkalmazkodott a ZTE. A 20. percben szép zalai támadás után Szendrei fejelt, de a kapus bravúrral védett. Később is az egerszegienél volt "jobb helyen a labda", a prágaiak talán egy veszélyesebb kontrát vezettek az első félidőben.

A második félidőre frissített Boér Gábor és bemutatkozott a harmadik új egerszegi szerzemény, a Budafokról érkezett Soltész István is. A 68. perctől pedig már két Csóka volt a pályán, hiszen Dániel öccse, Dominik is lehetőséget kapott a játékra. A cseheknek is volt egy ígéretes lehetősége, amikor szabadrúgásból veszélyeztették a kaput, de Gyurján szépen védett. Aztán nem csak helyzete lett a prágaiaknak, hanem a 82. percben egy kiugratás végén a győztes találatot is megszerezték.

Egyébként a ZTE FC Konferencia-liga ellenfele, a horvát NK Osijek Ptujtól nem messze, a mindössze 40 kilométerre fekvő Sveti Martinban (Muraszentmárton) tölti ezeket a napokat, s nem vagyunk biztosak benne, hogy a horvátoktól valaki ne lett volna ott a lelátón... Vasárnap a ZTE FC a román Rapid Bukarest elleni találkozóval zárja a szlovéniai edzőtáborát.