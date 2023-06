Itt is ez történt, bevonulással, egyenkénti, kivetítős bemutatással és persze a díjátadással. A két csapat közül most érthetően a Csesztreg lehet elégedettebb, hiszen nyert és a Zala Megyei Kupa mostani formában történő lebonyolításában először hirdették ki győztesnek.

– Szerintem élvezetes mérkőzés volt, most élesebbek voltunk, mint szombaton – értékelt a lefújás után a győztes csapat szakvezetője, Tamás Tamás. – Mentálisan erősek voltunk, talán még a szombati vereségből is tudtuk erőt meríteni és felállni. Zala megye futballszentélyében játszani pedig motivációt adott, remek hangulatú döntő volt, sok nézővel és azoknak a kis szentgróti és csesztregi kisgyerekeknek is élményt adott, akik elkísértek minket ide. A megyei igazgatóság remélem a jövőben is folytatja ezt a hagyományt és itt rendezi ezeket a döntőket. Magról a meccsről azt tudom mondani, a harmadik gólunk után éreztem, hogy meglesz, a fordulópontokból pedig mi jöttünk ki jobban egy remek kapusteljesítménnyel is.