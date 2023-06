A csütörtöki mérlegelés után a zalai erőemelő másnap állt dobogóra, méghozzá RAW felhúzásban, azaz a kisegítő öltözet nélküliek küzdelmében. Két kategóriában, a nyílt versenyre és a Masters 1 küzdelmekre nevezett a +90 kg-os súlycsoportban.

Danicser Anita megannyi versennyel a háta mögött az egész mezőny egyik legrutinosabb tagja, aki eleve esélyesként indult. Jól kezdett, egy "biztonsági", 150 kg-os kísérlettel, majd a 160 kg-ot is kihúzta. A 165 kg is majdnem meglett neki, nem sok hiányzott a sikeres kísérlethez, amiben a sérült karja is akadályozta most. Ami vigasztalja a zalai erőemelő hölgyet, hogy 168 kg-mal még mindig Danicser Anita tartja a magyar csúcsot, ráadásul tavasszal a lengyelországi Siedlce városában rendezett Eb-n három Európa-csúccsal és 155 kg-mal zárt, amihez képest már most jobb formában van. Két magyar bajnoki címmel gazdagodott Kiskunfélegyházán, most tervben van számára, hogy induljon a Zalaegerszegen rendezendő súlyemelő masters Alpok Adria Kupán. Az ősszel, szintén Kiskunfélegyházán rendezik a GPC szövetség világbajnokságát, amire már most megszerezte a indulási jogot.