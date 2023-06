A IX. Heves Kupa országos rendezésű viadal a tavaszi versenyek zárását is jelentette a karatézóknál, és nyolc stílus­szervezet 32 egyesülete, 276 karatékája jelentkezett a hevesi Városi Sportcsarnok négy küzdőterén. A ZSKE sportolói közül Horváth Jókus Vivien a 14-15 évesek haladó, A korcsoportjában kumitében (küzdelem) megnyerte a versenyt, aki ebben a korosztályban már rutinos versenyzőnek számítva hozta az elvárásokat. Nagy Kata a 12-13 éves haladó A csoportban kumitében szép meccsekkel a döntőig jutott el, melyben a második helyen végzett. Tóth Jázmin is nagyon szépen dolgozott, ő most nem ért el a dobogóig.