Egy esztendeje nagy változások történtek a kanizsai futballcsapatnál, hiszen Gombos Zsolt vezetőedző kérése volt, hogy a keret tagjai kerüljenek főállásba, így biztosítva azt, hogy megfelelő szintű edzésmunka álljon a háttérben. A klubvezetés megteremtette ehhez a feltételeket, onnantól a szakmai stábon és a csapaton volt a sor, és nem is okozott csapódást a szereplésével. Nem is lehetett más az első kérdés, amit feltettük Gombos Zsolt vezetőedzőnek, mint az: teljesen elégedett ezzel a szerepléssel?

- Igen, hiszen ez az év és ez a szezon erről szólt - válaszolta a szakvezető. - Múlt nyáron úgy egyeztünk meg a klub vezetésével, hogy akkor maradok az együttes élén, ha lesz valami cél. Akkor megfogalmaztuk, a dobogóra szeretnénk kerülni, ami reális elképzelés volt. A csapaton belül mi szerettünk volna ennél még egy kicsivel többet is elérni, de szerintem reális a helyezésünk. Főleg úgy jó eredmény a megszerezett harmadik pozíció, hogy a télen három meghatározó játékostól kellett megválni gazdasági szempontokat figyelembe véve. Nem részletezem, mert mindenki a saját bőrén érezte és érzi az energiaárak miatti nehézségeket. Szóval két elképzelés volt. Vagy mindenkinek a javadalmazását csökkentjük, vagy beáldozunk néhány játékost, hogy a büdzsénk kisebb legyen. Akkor úgy ítéltük meg, hogy a megmaradt kerettel tartani tudjuk az eredményességet. Szerencsére igazunk lett, húsz éve nem ért el ilyen jó eredményt nagykanizsai futballcsapat.

Gombos Zsolt vezetőedző a fejlődésben bízik és abban, hogy ismét reális célkitűzést tudnak meg jelölni

Forrás: ZH

A számok mögé nézve jól látszik az is, hogy az FC Nagykanizsa nagyon eredményes volt a góllövés terén. A szezon során 105 gólt szerzett, a legtöbbet a teljes NB-s mezőnyt nézve, és a 29 találattal zárt Lőrincz Bence lett a Nemzeti Bajnokságok legjobb góllövője is. Viszont az, hogy marad-e a gólvágó, még kérdés, erre is kitért Gombos Zsolt beszélgetésünk során.

- Arra nagyon büszke vagyok, hogy folyamatosan fejlődött a csapat - jelentette ki. - A gólok száma is folyamatosan nőtt, viszont valamivel stabilabb védekezést szeretnék a jövőben. Szeretnénk maradni ezen az úton, a célunk, hogy megerősítsük a csapatot. Azt egyelőre nem tudjuk, melyik csoportba kerülünk, hiszen az eddigi három helyett a 64 csapatot négy csoportba osztják be. Kerülhetünk a Dunántúl északi, vagy a déli régiójába is, mert éppen a határvonalon vagyunk. Ami a keretet illeti, egyik szemem nevet, a másik sír, hiszen labdarúgóinkra felfigyeltek a magasabb osztályból. Szabó Patrik az ETO FC-től, Lőrincz Bence a Siófoktól, Varga Dominik pedig az Ajkától kapott meghívást próbajátékra. Én örülnék, ha maradnának, de egy játékosnál mindig az a természetes, hogy ha lehetősége van rá, akkor magasabb szinten akar játszani.

Ezzel pedig értékelő írásunkban eljutottunk a keret várható változásaihoz, illetve a jövőt érintő kérdésekhez is. Ezekkel kapcsolatban a jövő hétfőn kezdődő felkészülés kezdetére is már konkrétumok lehetnek.

- Folyamatosan egyeztetünk és tárgyalunk a lehetséges erősítésekről. Olyanokat keresünk, akik beleillenek az elképzeléseinkbe - folytatta evvel a szakvezető. - Én a melós futballistákat szeretem, akiket nem kell noszogatni, ha a munkáról van szó. Szeretek fiatalokkal dolgozni, de a csapatba kellenek rutinos labdarúgók is. És ezt az arányt hetven-harminc, illetve nyolcvan-húsz arányban jelölném meg a fiatalok javára, ami nálam 20-23 éves játékosokat takar. Ott van még a fiatalszabály, hiszen egy 2005-ben vagy később született labdarúgónak végig a pályán kell lennie. Szerencsére Varga Dominik és Sági Marcell továbbra is megfelel ennek a kritériumnak. Ami nagyon fontos, hogy számítunk a jövőben is a szurkolók támogatására, ugyanúgy, mint volt a nemrég befejezett pontvadászat során. Jó lenne, ha még többen látogatnák a meccseinket, hiszen ez mindig pluszt ad egy csapat teljesítményének. Azt még szeretném elmondani, hogy remek stábom van, akikkel öröm együtt dolgozni. Bene Gábor asszisztens edző, Hovánszky Ákos erőnléti edző, Sáfár Csaba kapusedző, Pógyor Marianna masszőr és Harcz Lajos technikai vezető is mindenben segíti a munkám, ami sokat jelent.

Az FC Nagykanizsa hat felkészülési mérkőzést játszik a nyári felkészülése során. Íme:

Június 30. péntek 18:00: FC Nagykanizsa - Szepetnek SE.

Július 5. szerda 17:00: FC Nagykanizsa - Mosonmagyaróvár (NB II.)

Július 8. szombat 11:00: FC Nagykanizsa - Zalalövő.

Július 12. szerda 17:00: FC Nagykanizsa - Szombathelyi Haladás (NB II.)

Július 15. szombat 11:00: FC Nagykanizsa - Haladás VSE (NB III.)

Július 22. szombat 11:00: NK Koprivnica (horvát 3. liga) - FC Nagykanizsa.