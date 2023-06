A részletekről csütörtökön a helyszínen tartottak tájékoztatót. Bali Zoltán alpolgármester arról szólt, hogy a Restart Fesztivál idén elmaradt, de a sportok kedvelőit némileg kárpótolhatják a három nap zajló funkcionálisfitnesz-versenyek. Reményét fejezte ki, hogy hosszú távon otthonra lel az Alsóerdőn a sportág, amely másfél évtizedes múltra tekinthet vissza a városban, köszönhetően Gáspár Lászlónak, aki a mostani rendezvény részleteiről is szólt.

Mint szavaiból kitűnt, három szinten zajlanak majd a versenyek. Ezek egyike a Restart funkcionális fitnesz amatőr bajnokság, amelyre az országból hetvenen neveztek be. A gyakorlatok, amik közül válogathatnak: futás, evezés, kerékpár, fekvőtámasz, guggolás, dobozra ugrás-fellépés, lábemelés mellig, négyütemű fekvőtámasz, felugrásból húzódzkodás, kitörés, felülés, vonaltól vonalig futás, medicinlabda dobás, elemelés, válltól fej fölé nyomás, súllyal séta. A hét végén megrendezik az Európa-bajnokságot is, a nemzetközi mezőnyben 25 versenyző indul majd női, férfi kategóriában. Emellett lebonyolítják a junior – 20 év alatti – és a masters – 30 év feletti – korosztály számára a nemzeti bajnokságot is. Aki pedig ebben dobogós helyen végez, az kvótát szerez a kanadai világbajnoki részvételhez, tette hozzá.

A pénteken délelőtt kezdődő rendezvénynek helyet adó intézmény vezetője, Tüske Adrián elmondta, a fitneszversenyek területét lehatárolják, de a park többi része szabadon használható a hét végén, amikorra egyébként a gyerekek számára kánikulai programot terveztek, de az időjárás miatt ezt elhalasztották.