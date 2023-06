Hofstadter Lajos a 75+ korosztályban előbb nehéz küzdelemben győzött egy német ellenféllel szemben, majd a nyolc között kikapott az amerikai Jan Kofoltól. Baranyás Zoltán népesebb mezőnyben szerepelt a 65+ kategóriában, hiszen 32-es táblán kezdte a küzdelmeket, ahol viszonylag sima győzelet aratott egy román (és a korosztályos világranglistán 379.) riválissal szemben. A folytatásban az említett rangsorban hatodik belga Pierre Godfroid következett számára, aki jobb volt nála, s így a kanizsai nem került a nyolc közé. Baranyás Zoltánnak párosban egy mérkőzés jutott: Szávai Tibor oldalán kikapott egy esélyesebb francia tandemtől. Az elért helyezéseknél fontosabb, hogy a világranglistán Hofstadter a 26., Baranyás pedig a 660. helyre lépett előre.

– Nincs szégyellni valónk, jó meccseket játszottunk és sok tapasztalattal gazdagodtunk – mondta Baranyás Zoltán. – Remélem, jövőre többen is eljönnek a versenyre megméretni magukat Kanizsáról. A seregszemle lebyonyolításában közreműködött a Magyar Szenior Tenisz Szövetség is és a népes hazai küldöttség tagjaitól sok segítséget is kaptunk a viadal során.