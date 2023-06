A Maty-éri Nemzeti Kajak-kenu és Evezős Olimpiai Központban rendezték meg az úszók IX. Nyíltvízi Országos Bajnokságát, ami egyben a közelgő világbajnokság előtt is az egyik fontos felmérőállomása volt válogatottjainknak. Nem véletlenül, hazai legjobbjaink, akik a világelitbe tartoznak, is neveztek.

Az első versenynapon a 10, a 7,5, és az 5 km-es távokon rajtoltak az ország legjobb nyíltvízi úszói, majd a második napon az 1500 méteren. A Zalaco-ZÚK csapatából a hosszútávok három tehetséges képviselője vett részt a versenyen: Nett Vivien és Nagy Napsugár érmesként, Nagy-Selmeczy Bulcsú pedig pontszerzőként végzett. Nett Vivien (2006) ugyanis a 7,5 km-es távon nyerni tudott, majd vasárnap 1500 méteren is győztesként ünnepelhetett a 2006-2007-es születésű lányok között. Nagy Napsugár a 2008-2009-es születésű lányok mezőnyének 5 km-es távján a 2. helyet szerezte meg, 1500 méteren pedig korosztályának győztese lett. Nagy-Selmeczy Bulcsúnak (2007) kicsit nehezebb dolga volt, hiszen idén korosztályt váltott és fiatalabb évjáratúként indult a 2006-2007-es fiúk között: 7,5 km-en így is az 5. helyet szerezte meg, majd 1500 méteren duplázott, egy újabb 5. hellyel.

A nyíltvízi országos bajnokságnak a bajnoki sorrenden kívül más, komoly tétje is volt, mivel egyúttal válogató verseny is volt az ifjúsági Európa-bajnokságra, melyet idén Korfun rendeznek meg szeptember 29. és október 1. között. Mindhárom egerszegi versenyző jó úszással teljesítette a távokat, az Európa-bajnokságon történő részvételt azonban ezúttal csak Nett Viviennek és Nagy Napsugárnak sikerült kivívnia.

Ha hozzávesszük ehhez, hogy a ma már Veszprémi színekben úszó és 10 km-en bajnoki címet nyert egykori egerszegi úszó, Betlehem Dávid is győzött, akkor elmondható, hogy az zalai műhely most is remekül teljesített.