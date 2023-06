Demjén Patrik szerződése 2024 nyaráig szólt a ZTE FC-nél, a jelenlegi piaci értékét 550 ezer euróra becsüli a megbízható szakportálként ismert www.transfermarkt.com. Demjén 2019 nyarán csatlakozott a ZTE-hez, 126 bajnoki mérkőzésen védte a zalaiak kapuját, és itt mutatkozott be az élvonalban is. Megbízható teljesítményt nyújtott ez idő alatt, nem véletlenül hívta meg keretébe már az ősszel Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is.

Demjén jelenleg is a válogatottal készül a Montenegró és a Litvánia elleni Európa-bajnoki selejtezőkre.

A váltás hátteréről Sallói István, a ZTE FC sportigazgatója így nyilatkozott a klub honlapján: "Az ő esete is jól tükrözi a ZTE FC filozófiáját, miszerint fiatal játékosoknak adunk lehetőséget a bizonyításra, akiket be-, illetve felépítünk, és ha keményen dolgoznak, a válogatottig is eljuthatnak, az értékesítésükből származó bevétel pedig a klub működésének egyik alappillére. Demjén Patrik meghatározó tagja volt együttesünknek, nagy szerepe volt a kupagyőzelemben is. Mindig nehéz olyan játékost elengedni, aki a szurkolók és az egész klub szívéhez nő, de egy év volt hátra a szerződéséből, és jött egy mindhárom fél számára kedvező lehetőség, így az a döntés született, hogy elfogadjuk az MTK ajánlatát.”

Az, hogy ki érkezik Demjén helyére, még nem ismert. Egyes információk szerint a januárban a Juventustól a DVTK-hoz igazolt Senkó Zsombor lehet az egyik jelölt. A 20 esztendős hálóőr amúgy a ZTE utánpótlásában nevelkedett, majd az Illés Akadémiához került, ott figyelt fel rá az olasz klub, amely 2019-ben igazolta le.