Csütörtökön sajtótájékoztató keretében számolt be a Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabdacsapatának vezetése a csapatot érintő változásokról.

A csapat új vezetőedzője Lubomir Ruzicka lesz a 2023-2024. évi bajnokságban, akivel egy plusz egyéves megállapodást kötöttek.

Az is elhangzott, hogy Keller Iván és Németh Ákos is újabb egy évre elkötelezte magát, Szalay Domonkossal újabb kétéves szerződést kötöttek.

Részletek később.