Az európai szövetség nyoni székházában megtartott szerdai sorsoláson eldőlt, hogy az újoncként magyar bajnoki ezüstérmes Kecskemét a lett Rigával vagy az izlandi Víkingur Reykjavíkkal csap össze, míg az NB I.-ben harmadik Debreceni VSC az örmény Alaskert és a montenegrói Arszenal Tivat párharcának továbbjutójával mérkőzik meg.A ZTE FC-nek olyan ellenfél jut, amely egyre erősebb hazája bajnokságában, és mint tudjuk, a horvát futball reprezentánsai a világ élvonalában vannak. Az Eszék csapata nem ismeretlen idehaza sem, sőt, a ZTE FC is számtalanszor találkozott már az Osijekkel a felkészülési időszakokban. Az sem véletlen, hogy Egerszegen több labdarúgó is megfordult az elmúlt években, akik Eszékről érkeztek kölcsönbe, s hogy csak a legutóbbi időszakot idézzük fel: Eros Grezda is így került a ZTE FC-hez vagy Josip Spoljaric, illetve Sime Grzan.

Az első találkozót július 27-én Eszéken rendezik, a visszavágót augusztus 3-án Zalaegerszegen. A sorsolást követően Boér Gábort, a ZTE FC vezetőedzőjét kérdeztük arról, miként értékeli a soroslás eredményét.

-Amikor kiderült, hogy kik lehetnek az ellenfeleink, nagyon nem nem tudtam volna úgymond könnyű ellenfelet választani .- kezdte evvel Boér Gábor. - Az Eszék együttese ráadásul a horvát bajnokság kiemelkedő együttese, amely az utóbbi években felzárkózott közvetlenül a Hajduk-Dinamo páros mögé. Óriási fejlődésen megy át a klub és a csapat is, így nagyon nehéz dolgunk lesz ellenük. Nekünk az lesz a dolgunk, hogy felkészüljünk az NK Osijekből és mindent megtegyünk, hogy meglepetést okozzunk. Ha a futballban jártasokat kérdezik, általában azt mondják, hogy mindig jobb idegenben kezdeni, de ez főleg akkor igaz, ha valóban olyan eredmény születik az első meccsen, ami reményt ad a visszavágóra. Ez a célunk.

És akkor a sorsolás végére marad egy újabb bejelentés is a ZTE FC-nél, ugyanis Sajbán Máté is kék-fehérekhez szerződik. A 27 éves, a legutóbbi három szezont a Paksi FC-nél töltő, támadóként és középpályásként is bevethető Sajbán Máté kettő plusz egyéves megállapodást kötött a ZTE FC-vel.