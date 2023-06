Kezdjük azzal, hogy a péntek este véget ért 7. fordulót követően úgy tűnt, eldőlt minden. A két nemzetközi nagymester csatáját ugyanis Horváth Ádám, a rendező klub, a Z. Csuti-Hydrocomp SK versenyzője nyerte Aczél Gergellyel szemben (Tuxera Aquaprofit NSK). Horváth Ádám ekkor egy pontos előnyre tett szert az üldözői előtt (Angelo Damia, Vanczák Tamás, Papp levente Pribelszky Bence 5.5 pont, Aczél Gergely 5 pont), de aztán jött a 8. forduló. Vele együtt a meglepetés, ugyanis Vanczák Tamás (Nyíregyházi VSC) legyőzte Horváth Ádámot, a két olasz csatáját Angelo Damia nyerte Leonardo Loiacono ellen, Pribelszky pedig remizett Pappal, s mindjárt kezdődhetett minden elölről.

A vasárnapi kilencedik egyben záró fordulót Horváth, Damia és Vanczák kezdhette 6.5-6.5 ponttal, Acél, Pribelszky, A. Loaicono, Papp 6 pontosak voltak. Az utolsó fordulóban Papp-Horváth, Vanczák-A. Loicano, Damia-Pribelszky, Aczél-Phuong Hanh Luonh (vietnami) csaták következtek vasárnap reggel, hogy a délutáni eredményhirdetésig kiderüljön minden. Horváth Ádámnak nyernie kellett ahhoz, hogy esélye legyen nyerni, és ehhez az is kellett, hogy ne szerezzen egy pontot Vanczák és Damia. nem is szereztek, Vanczák remizett A. Loiaconóval, Damia pedig kikapott Pribelszkytől, így olyan győztest köszönthettek Zalakaroson, aki még nem nyert itt.

– Minimum huszonötször indultam már a zalakarosi versenyen, s ha már nyertem volna itt, akkor nem lett volna annyira bántó, ha most nem sikerül – mondta Horváth Ádám, amikor megszólítottuk. – Azonban így nagyon bosszantó lett volna, ha kicsúszik a kezemből a győzelem. Sajnos szombaton egy lépést elnéztem, ez okozta a vereséget, de ma szerencsére győztem. Amúgy holtversenyben, azaz azonos ponttal a tornagyőztessel voltam már itt is első, most viszont azt akartam, hogy tisztán előnnyel nyerjek. Szerencsére ez most összejött.

A vasárnapi ünnepélyes eredményhirdetésen Fehér Gyula versenybíró ismertette a végső helyezéseket, Czimondor Nándor, Zalakaros alpolgármestere pedig megköszönte a résztvevőknek, hogy ismét ellátogattak a fürdővárosba és azzal zárta a versenyt, hogy jövőre újra ugyanitt.

A 42. Zalakaros Kupa-Bárczay László Emlékverseny végeredménye: 1. Horváth Ádám (Z.Csuti-Hydrocomp SK) 7.5 pont, 2. Aczél Gergely (Tuxera Aquaprofit NSK) 7.0, 3. Vanczák Tamás (Nyíregyházi VSC) 7.0, 4. Pribelszky Bence (Edelényi VSE).

A legjobban szerepelt női versenyző a vietnámi Luongh Phuong Hanh lett, a legjobb ifjúsági sakkozó pedig Bodrogi Bendegúz (ASE Paks).