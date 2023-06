Az ismét szó hangsúlyos. Egy esztendeje, amikor először hirdettek eredmény az alapítvány részéről, akkor is sokan voltak, de akkor éppen egy esztendeje volt annak, hogy 2021 nyarán tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal andráshidai labdarúgó itt hagyott bennünket. Az a nap mérhetetlenül fájdalmas máig, elsősorban Hegedüs Viktor Marcell családjának, amely alapítványt hozott létre. Az életvidám és tehetséges 18 esztendős fiatalember edzés közben lett rosszul, de már nem tudták megmenteni. A Zrínyi-gimnáziumban tanult és a jó jegyek mellett a sportban is tehetséges volt, valamint sokoldalú: a nagy szerelem, a futball mellett a sakkban is eredményeket ért el, a néptáncot is szerette és művelte.

Szerdán Toplak Tímea, a Hegedüs Viktor Marcell Alapítvány kuratóriumának elnöke azt mondta, egy esztendeje úgy fogalmazott, hogy ez a díj a végtelen szülői szeretetet szimbolizálja. És most is azt emelte ki, hogy a megmásíthatatlan tragédiából is lehet az előttünk álló életet látni. A díjat azzal a céllal alapították, hogy a Hegedüs Viktor Marcellhez hasonló sokoldalú tehetségeket támogassák. A család Vajda Andreát, a nagynénit kérte fel, hogy néhány szót szóljon, aki elmondta, hogy együtt élte át azt a tragédiát ami egy családot a legnagyobb csapásként érhet.

- Nem sokkal a tragikus napot követően Szilvia már jelezte, hogy egy alapítványt szeretne létrehozni és valóra is váltották ezt, most pedig már második alkalommal állunk itt, hogy egy sokoldalú tehetséget köszöntsünk - mondta Vajda Andrea. - Olyan tehetségeke keresünk mindig, aki a tanulásban, a sportban, vagy valamely művészeti ágban kiemelkedik. Bízzunk benne, hogy itt a városban is nagyon sok ilyen fiatal található.

Tavaly Pongrácz Zoé kerekes székes vívó vehette át a díjat, aki szintén jelen volt és néhány szóban elmondta, mire fordította azt az összeget, amit a díjjal elnyert.

Toplak Tímea ezt követően elmondta, az idén is több pályázó akadt, akik közül Csiszár Alízt választotta a kuratórium nyertesnek. Alíz az idén ballagott el az Ady-iskolából és kezdi meg tanulmányait az ősztől a Zrínyi-gimnáziumban. Sakkban, matematikában nyert megyei versenyeket, emellett fest és rajzpályázatokon nyert már díjakat.

-Nagyon nagy öröm, hogy itt lehetek és ez sokat jelent számomra - e szavakkal köszönte meg Csiszár Alíz a díjat.

Az a könnycsepp viszont mindvégig ott volt a szemekben és ott is marad, mert közben mindenki Hegedüs Viktor Marcellre is gondolt...