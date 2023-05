A férfi kosárlabda NB I A-csoportjának rájátszásában szerdán kezdődött ez a párharc is a döntőbe kerülésért. Szombathelyen a címvédő vasi együttes győzelemmel nyitott (90-80), főleg azzal, hogy az első negyedben már tetemes előnyre tett szert. A húszpontos hátrányt később a Zalakerámia ZTE KK szép fokozatosan csökkentette, az utolsó negyedben egy alkalommal hat pontra is visszazárkózott, de összességében a házigazda kézben tartotta a mérkőzést.

A papírforma tehát nem borult az első mérkőzésen, így megőrizte a pályaelőnyét a Falco KC. A vasiak legjobbja, Stefan Pot a szerdai találkozó után főleg együttese hatékonyságát emelte ki, amivel támadásban és védekezésben eredményesek tudtak lenni, azonban később a ZTE KK meg tudta zavarni a szombathelyieket. Mindenesetre Pot már akkor úgy fogalmazott, hogy szombaton Zalaegerszegen a 2-0-s előnyért lépnek pályára.

Az biztos, hogy ehhez lesz egy-két szava a ZTE KK-nak is. A belépők szépen fogynak a szombati találkozóra, így várhatóan telt ház lesz a Zalakerámia Sportcsarnokban. Ami most tényező lehet, ugyanis a ZTE KK hazai pályája ebben a szezonban nagyon erős. Sebastjan Krasovec, a Zalakerámia ZTE KK vezetőedzője is arról beszélt a második találkozó előtt, hogy a szurkolók sokat lendíthetnek csapata játékán. A szlovén szakvezető egy gratulációval kezdte nyilatkozatát, amikor megkerestük.

- Először is gratulálok a ZTE futballistáinak és szurkolóinak a kupagyőzelemhez - mondta Sebastjan Krasovec. - Szerdán viszont mi sajnos nagyon puhán kezdtük a mérkőzést és hagytuk az ellenfélnek, hogy korán nagy előnyre tegyen szert. A Falco KC ahhoz meg túl jó csapat, hogy húszpontos hátrányból legyőzzük őket, ez nagyon nehéz feladat... Egyvalami biztos: sokkal keményebben kell játszanunk már az elejétől a szombati találkozón. A hazai pálya és a hazai közönség, és a várható telt ház biztosan nagyon sokat fog segíteni nekünk. Pontosan azért, mert kemény meccsre számítok, de mindenképpen jobban kell játszanunk, mint szerdán, ha győzni akarunk.

A találkozó szombaton 17.15 órakor kezdődik, a mérkőzést a televízió is közvetíti.