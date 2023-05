Kedden arról számolt be a ZTE FC, hogy a hagyományos ZTE Fiesztán (július 15.), ismét egy Bajnokok Ligája.-induló csapat, a német 1. FC Union Berlin lesz a vendég a ZTE Arénában. A részletekről később ígért tájékoztatást a klub.

Szerdán pedig előbb azt jelentette be, hogy távozik az együttestől Kálnoki-Kis Dávid, akinek lejár a szerződése. A védő 2021. januárjában igazolt a kék-fehérekhez. Ennél is régebb óta erősíti az egerszegieket a horvát Zoran Lesjak, hiszen 2018 nyarán érkezett Zalaegerszegre. Az elmúlt öt évben meghatározó tagjává vált az együttesnek a 35 éves játékos, tagja volt az NB II-es bajnocsapatnak és az idei Magyar Kupa-győztes csapatnak is. Zoran Lesjakkal egy évvel meghosszabította szerződését a klub. Még egy távozó van a ZTE-től, ugyanis Eros Grezda is másutt folytatja.

A szakmai stábból távozik az erőnléti edző Marco van der Steen, aki az Egyesült Arab Emírségekben folytatja karrierjét. Viszont a helyére nem más, mint a fia, Brian van der Steen érkezik és folytatja azt a munkát amit édesapja egy éve elkezdett.

A klub honlapján készült beszélgetésből, melyben Végh Gábor tulajdonos és Sallói István sportigazgató értékeli az elmúlt szezont és beszélnek a tervekről is, kiderült, hogy ha nem lesz több távozó a most bejelentetteken kívül, akkor négy játékossal tervezik megerősíteni a keretet.