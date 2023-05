Szerda éjjel nagyon sok egerszegi drukker kiáltott mámorosan bele a budapesti éjszakába és a ZTE FC játékosai sem korán kerültek ágyba...

Meg is kellett ünnepelni ezt a nagyszerű sikert, hiszen az! A MOL Magyar Kupa döntőjében a ZTE FC 2-0-ra győzte le a Budafokot és ez fog bekerülni a magyar labdarúgás örök krónikájába. Amikor már mindenki a 2x15 perces hosszabbítás lefújását várta és lélekben már készülődött a büntetőpárbajra, akkor villant az egerszegi csapat két titánja. A 117. perben ugyebár Németh Dánielhez pattant az egyik védőről a labda, de a gólt – rossz kifejezéssel élve... – még meg kellett csinálni. És meg is csinálta: balról, éles szögből lőtt a hálóba. Aztán a 122. perben Szalay Szabolcs a kaputól 30 méterre, szabadrúgáshoz letett labdát olyan elemi erővel lőtte a bal felső sarokba, és olyan elementáris erővel szakadt ki a kapu mögötti ZTE-táborból a kiáltás, hogy mindenki tudta: itt a vége.

Megvan a kupagyőzelem!

Valahol, valószínűleg úgy volt megírva ennek a mérkőzésnek a forgatókönyve, hogy az utolsó pillanatig várni kelljen a győztes kilétére. Az NB II-es Budafok egyáltalán nem elégedett meg azzal a puszta ténnyel, hogy bejutott az MK-döntőbe, az első félidőben – el kell ismerni – akár vezethetett is volna. A második játékrésztől aztán egyre fogyott az ereje, ami a ráadásban már nagyon szembetűnő volt. Azonban a budafokiak nem adták fel, egy pillanatra sem. A ZTE FC ha nem is tudta lejátszani a riválist, de erőben egy idő után mindenképpen maga alá gyűrte. És valahol ez hozta meg a gólokat, amire most a legvégéig várni kellett. Boér Gábor, a nemrég kinevezett szakvezető jól készítette fel a csapatot a döntőre, ám a meccs utáni nyilatkozatok szinte mindegyike kiemelte: a távozott Ricardo Moniz munkája nagyban benne van a sikerben.