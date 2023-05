Mitchell Smith kezdett és a meccs elején dobott is egy triplát, hogy jelezze: visszatért. A csarnokban, mondani sem kell, remek volt a hangulat a két tábornak köszönhetően. Azért idegesnek tűnt mindkét csapat, hiszen kihagytak olyan helyzeteket is, amiket nem szoktak, de jobban nyitott a ZTE, köszönhetően annak, hogy most sültek a távoli dobásaik (22-15). Smith viszont begyűjtött már három személyit, úgyhogy pihent, a másik oldalon – bár nem volt hideg... – Omenaka osztott ki két sapkát... Volt itt már szinte minden és hol volt még a vége. Az egerszegiek sokkal jobban játszottak, mint szombaton, a Körmend pedig nem azzal a puha védekezéssel találkozott, mint akkor. Rakicevic triplája után 38-22-re vezetett már a házigazda, de a vasiak egy 14-2-es sorozattal válaszoltak és pillanatok alatt eltűnt a kényelmes előny. Mindkét oldalon elkezdődött egy kemény harc minden egyes pontért (50-43).

A második félidő elejét megint a ZTE KK kapta el jobban, Ostojic volt harcos és jól megjátszható, ami sokat jelentett. O'Reilly is villant és megint összejött a zalaiaknak a 15 pontos előny (66-51). Ezzel azért már "lehetett mit kezdeni", főleg úgy, hogy a Körmend sem lett frissebb, de persze nem volt még vége semminek. Omenakánál kezdett elpattanni a cérna, mert biztosan nem lett nyugodtabb, hogy két zsákolási kísérletét is a gyűrűre húzta. Mindentől függetlenül ez még egy éles meccs maradt, az utolsó negyedben is még rendesen "ütötték-vágták" egymást a pályán lévők, vagyis a küzdőszellem nem nagyon hagyott alább. Amikor az utolsó öt percre fordulva 86-70-re vezetett a házigazda, már érezni lehetett, hogy ebből nem tud felállni a Körmend.

Így is lett, a ZTE KK újra előnybe került és 2-1-re vezet a párharcban. Pénteken Körmenden jöhet a negyedik felvonás.