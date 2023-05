Győri Elektromos VSK N. - Kanizsa Sörgyár SE II. 3:7

Győztek: Gvozdenovic 3, Végh 3, Gvozdenovic-Végh. Csapatvezető: Jakabfi Imre.

Turris SE Sopron I. - Kanizsa Sörgyár SE II. 2:8Győztek: Gvozdenovic 3, Végh 3, Kele 1, Gvozdenovic-Végh. Csapatvezető: Jakabfi Imre.

GYAC Aréna II. - Kanizsa Sörgyár SEt II. 1:9Győztek: Gvozdenovic 3, Végh 3, Kele 2, Gvozdenovic-Végh. Csapatvezető: Jakabfi Imre.

Mindhárom meccs hasonló koreográfia szerint zajlott, a húzóemberek, vagyis Gvozdenovic Katarina, Végh Zsuzsanna mellett a fiatal Kele Virág is bizonyította tudását és fontos győzelmeket szerzett. Jakabfi Imre csapatvezető érthetően büszke a menetelésre. Elmondta: nagy fegyvertény, hogy ezt a sikert veretlenül, 12 győzelemmel érték el.

- A csoport bajnoki címe mellett a rájátszást is szeretnénk megnyerni - folytatta. - A Nyugati és Keleti kör csapatai a május 13-án és 14-én (szombat, vasárnap) Komlón a rájátszáson vesznek részt. Itt eldől az NB I. összevont bajnoki címe is