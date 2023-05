A döntőbe ugyan nem jutott be az együttes, de később a bronzérmet megszerezte az akkor Bencze Tamás vezette csapat, s mindmáig ez a legutóbbi érme is a bajnokságban a négyszeres bajnok ZTE KK-nak.

Ám ennyi elég is múltidézésből. A most zajló sorozatban elérkezett a végső csatározások időszaka, és erre koncentrál most Sebastjan Krasovec együttese. Az egerszegiek idei szereplése egyértelműen a meglepetés kategóriába tartozik, noha a nyáron átszervezett csapattól az új szakmai vezetés és a klubot irányítók is előrelépést vártak és kértek. Mindez most már biztos, hogy valóra vált, sőt túlteljesítettek minden előzetesen reményeket, és még nincs vége. Mármint a bajnokságnak, hiszen most jön a java. A címvédő és a bajnoki arany legfőbb várományosával, Falco KC csapatával a szezon során eddig kétszer találkoztak a kék-fehérek és az alapszakaszban mindkétszer vasi siker született. Viszont nem úgy készül egyik fél sem, hogy csakis és kizárólag ebből induljon ki. A szombathelyiek kerete nagyon erős, ám kiesett a rotációból egyik kulcsemberük, Zach Brown, aki a DEAC elleni negyeddöntős párharcban (amit a Falco 3-0-ra nyert meg) szenvedett súlyos sérülést. Nélküle sem gyenge a szombathelyiek kerete. Mint ismert, a ZTE KK 3-1-es összesítéssel lépett túl a Sopronon, egy nagyon kiélezett párharcban.

– Mindenki motivált, de ebben a szakaszban ezen nem is lehet csodálkozni – nyilatkozta a csapat honlapján Sebastjan Krasovec, a ZTE KK mestere. – Bízom benne, hogy a legjobb játékunkat tudjuk nyújtani ebben a sorozatban. A párosítás favoritja a Falco, tőlük azt várja el szurkolótáboruk, hogy megnyerjék a bajnokságot, ami nagy nyomást is jelenthet rájuk. Egészen biztos, hogy egy koncentrált és jól felkészült rivális vár ránk, már az első találkozón is, hogy a bajnokság ezen késői időszakában már ne engedjenek meg maguknak hibázási lehetőséget. Mi viszont egészen biztosan túlteljesítettük már az idei szezont, különösen, ha a költségvetést és a körülményeket nézzük. Kiérdemeltük azt, hogy itt legyünk a legjobb négy között, de számunkra sem ért még véget a bajnokság. A legjobb négy között már az érmekért is zajlik a csata és ki akarunk használni minden lehetőséget erre. Ebben a párharcban az lehet a legnagyobb fegyverünk, hogy nyugodtan játszhatunk, nincs nyomás rajtunk a továbbjutás szempontjából. Ugyanakkor éhesnek kell lennünk a sikerre is! Nagyon remélem, hogy olyan küzdelmet látnak majd tőlünk a szurkolóink, amire ők is büszkék lehetnek.

Szurkolói szempontból nem a legszerencsésebb, hogy éppen május 3-ra esett a labdarúgó Magyar Kupa döntője, amiben a ZTE FC csapata az egyik finalista. Így sem maradnak magukra a férfi kosarasok szerda este Szombathelyen, noha sok zalai drukkernek ezúttal választania kellett a két találkozó között. A vendégszektor nem fog üresen maradni.