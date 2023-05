A sors ugyanis úgy hozta, hogy a Zala megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában e két csapat mérkőzött meg egymással. A Zalaszentgrót akkor már biztos harmadik volt, míg a Csesztreg az élről várta a szombati meccset és csak abban az esetben tudta volna biztosan megőrizni elsőségét, ha legalább ugyanannyi, vagy több pontot szerez, mint legnagyobb riválisa, a Semjénháza. A végeredmény már ismert: a Csesztreg 5-0-ra kikapott Zalaszentgróton, míg a Semjénháza 3-1-re múlta felül a Zalalövőt. Bajnok lett tehát a Semjénháza, ezüstérmes a Csesztreg, amelyre vár még egy feladat, méghozzá a mai kupadöntő.

Tamás Tamás, a csesztregiek szakvezetője érthetően csalódott volt a szentgróti mérkőzés után, és csapata is, de a szerdai kupafinálé előtt már azt fejtegette:

- Becsülettel készülünk a kupadöntőre, egy gyönyörű szép és tiszta ezüstérem megszerzése után – mondta Tamás Tamás. – Minden tiszteltem a csapatomé, amely hősiesen küzdött ebben a szezonban. Ugyan ezer sebből vérzik együttesem a döntő előtt, viszont lelkileg erősek vagyunk, és mindent megteszünk a győzelemért. A másik oldalon érthetően optimistább lehet a hangulat a Zalaszentgrót háza táján. Jankovics Péter együttese, ha nem is nevezhető igazi kupaspecialistának, mindenesetre az utóbbi években rendre messze jutott a Zala Megyei Kupában. Tavaly szintén a döntőben szerepelt a Szentgrót, ám akkor a megyei bajnok, Teskánd legyőzte őket.

- Abban biztos vagyok, hogy egy egészen más mérkőzést játszunk a Csesztreggel, mint amilyen volt a szombati bajnokink – vélekedett Jankovics Péter. – A tavalyi kupadöntő is remek hangulatban zajlott a ZTE Arénában, és minden vágyunk az, hogy végre itt ünnepeljünk. Két éve ugyanis megnyertük a megyei kupát, ám azt a finálét Nagykanizsán rendezték, míg korábban a zalaszentgróti csapat kétszer is bejutott a kupadöntőbe, de mindkétszer második lett a ZTE-stadionban. Most azt szeretnénk, ha végre ebben a csodálatos létesítményben mi emeljük magasba a kupát, ami minden játékosomnak óriási élmény lenne. Azt gondolom, jó hangulatú csatát vívunk majd a csesztregiekkel, és bízom benne, hogy nagyon sok néző lesz kíváncsi rá.

A ZTE Arénába ingyenes lesz a belépés, és a Déli 4. és 5. szektort nyitják meg a szurkolók számára. Belépés a Galamb utcai bejárat felől, büfé üzemelni fog.