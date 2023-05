Az idén 34 esztendős Tóth Ádám a ZTE KK-ban kezdett el kosárlabdázni és a klub történetének legfiatalabb játékosaként lépett pályára élvonalbeli mérkőzésen 2004-ben. A 208 cm magas játékos a Zalakerámia ZTE KK-val 2010-ben bajnok és kupagyőztes lett, 2011-ben előbb Paksra igazolt, majd Szolnokra. A Tisza-partiakkal 2018-ban szintén bajnok lett, 2019-ben a DEAC együttesének ajánlatát fogadta el és egészen mostanáig a debreceni klub erőssége volt.

Mostani visszaigazolása számos egerszegi drukker régi vágya volt, hiszen közönségkedvencről van szó. Bencze Tamás, a ZTE KK szakmai igazgatója a klub honlapjának elmondta: amikor még edzőként ült a kék-fehérek kispadján, már akkor szerette volna hazahozni Tóth Ádámot, azonban most jutottak el addig, hogy a leigazolása realitássá vált. A szakmai igazgató arról is beszélt: továbbra is az a céljuk, hogy erősítsék a csapat zalai magját akár fiatalokkal, akár rutinosabb játékosokkal. Tóth Ádám beleillik ebbe a képbe, aki támadásban és védekezésben is plusz potenciált fog adni az együttesnek.

Ez volt a keddi jó hír a ZTE KK-nál. A vasárnapi rossz hír pedig az volt, hogy nem sikerült végül megszerezni a bajnoki bronzérmet, hiszen a Körmend, az ötödik, mindent eldöntő találkozón 96-83-ra legyőzte az egerszegieket. Ráadásul, Sebastjan Krasovec vezetőedző is jelezte: ez volt az utolsó mérkőzése a ZTE KK kispadján. A bajnokság utolsó felvonása meglehetősen feszült hangulatban telt, viszont a ZTE KK szurkolóinak reakciója a csapat felé elég egyértelmű volt: győztesként ünnepelték a játékosokat. Ami az egész szezonnak szólt, hiszen egy sikeres bajnoki év áll a kék-fehérek háta mögött. Ahhoz képest, amilyen szezonok álltak a ZTE KK mögött, hogy a kiesés réme fenyegette és szinte csak sikertelenség kísérte, ez a bajnoki év igazi felüdülés volt. Ami biztos, hogy a csapat túlteljesített minden előzetes várakozást, sőt, talán még önmagukat is meglepték. Viszont nem az ölükbe hullt a legjobb négy közé kerülés, kemény munka van mögötte és jóval kevesebb a szerencsefaktorból, ami mindig kell a sikerhez.

Sebastjan Krasovec elköszönt, megtette ezt a vasárnapi mérkőzés utáni sajtótájékoztatóján. Nem azért távozik, mert sikertelen lett volna itteni tevékenysége, sőt. A szerződése tavaly egy plusz egy évre köttetett. Információink szerint a szerződésében volt egy opció, hogy még a szezon zárása előtt jeleznie kell, ha szeretné, hogy életbe lépjen a plusz egy év. Akkor, a szlovén vezetőedző lemondott erről.

Mindenesetre jó munkát végzett. Soha ne legyen rosszabb edzője a ZTE KK-nak és soha ne legyen rosszabb csapata sem, mint volt az idei...