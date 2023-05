A szerdai első találkozón hazai pályán 91-78-ra győzött a Zalakerámia-ZTE KK, azonban a siker vezéráldozattal járt. Mitchell Smith a hajrában megsérült, így nem is lehetett más az első kérdés Sebastjan Krasovec vezetőedző­höz, mint az: milyen állapotban van az együttes „magasembere”, és a szakvezetés számíthat-e a játékára a szombaton sorra kerülő találkozón?

– Mitchell Smith kiesett a rotációból, jelen állás szerint nincs esély a játékára – jelentette ki a ZTE KK vezetőedzője. – Légiósunk ezen a meccsen biztosan nem tud játszani, és nem tudom, hogy később számíthatunk-e rá, ezt majd az idő dönti el. Nagy veszteség ez nekünk, de csapat vagyunk, és vannak más játékosaink is. Csapatsportról van szó, előfordulnak sérülések, és meg kell tudnia oldani mindenkinek az ilyen szituációkat.

A szlovén szakvezető sem tagadta, hogy nagy érvágás lesz az amerikai center hiánya, viszont most már előretekintenek. Az első győzelem megvan, de szombaton Körmenden iszonyatosan nehéz meccs vár a Zalakerámia-ZTE KK-ra. A vendégjegyek is pillanatok alatt elkeltek, de a hazai publikum természetesen a piros-feketék sikerét várja. S hogy e helyzetben milyen mérkőzést vár a zalaiak szakvezetője?

– Mindenképpen nagyon jó csapatjátékra lesz szükségünk – szögezte le Krasovec. – Fontos lesz, hogy járjon a labda, és legyenek kisegítések, valamint asszisztok. Mi erre készülünk. Továbbá az is számítani fog, hogy a játékvezetők mennyire fogják kontroll alatt tartani a mérkőzés menetét. Azt nem szabad elfelejteni, hogy ez a játék kosárlabda és nem birkózás, itt két különböző sportágról van szó… Harcolni fogunk, küzdeni, és élvezni fogjuk szurkolóink támogatását is, de fontos lesz, hogy a játék a szabályokon belül maradjon. A kiesett Smithen kívül mindenki harcra kész.

Nem nehéz kikövetkeztetni, hogy az egerszegiek szakvezetője nem igazán értékeli a túl kemény játékot… Mindenesetre most a Körmend van győzelmi kényszerben, ha nem akar még nagyobb hátrányba kerülni.

Szombaton kiderül, ki örülhet a végén.