Sebastjan Krasovec (ZTE KK): - Gratulálok a Körmendnek, de gratulálnom kell a saját csapatomnak is. Bekerültünk a legjobb négy közé egy ilyen alacsony költségvetésű együttesként. Minden köszönet a csapatnak ezért a szezonért, a stábnak is, a rehabilitációs csapatnak és az orvosi teamnek is. Mindössze két sérültünk volt a szezonban, őket is vissza tudtuk hozni a végére. Huszonhárom éves edzői pályafutásom során most állítottak ki először, amiért gratulálok a játékvezetőknek... Ez volt az utolsó mérkőzésem a ZTE csapatánál, köszönöm a klub menedzsmentjének, hogy megkaptam a lehetőséget. Egyelőre nem tudom hol folytatom.

Kocsis Tamás (Körmend): - A csapatnak gratulálok, mert elképesztő, ami munkát beletettek úgy a mai, mint az egész szezonban. Ez a csapat feltette a koronát ezzel a bronzzal erre a bajnokságra. Köszönet mindenkinek, segítőmnek, Németh leventének, a rehabilitációért felelő Rácz Reninek, az erőnléti edző Hajmási Jánosnak is. Ez a szezon óriási csapatmunka volt és köszönöm a srácoknak, hogy elfogadtak, mint fiatal edzőt. Köszönöm a családomnak is, hogy segítettek a munkámban.