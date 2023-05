Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Zalaszentgrót 1–5 (0–1)

Kiskanizsa, 50 néző. Jv.: Siket L.

Kiskanizsa: Zsiborás – Szőke, Petánovics, Kotnyek, Völgyi, László (Kovács D.), Kiss J. (Anger), Turi (Fülöp), Ötvös, Füzesi, Dara (Baranyi). Játékos-edző: László Roland.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Turós, Buzási, Tóth D., Baráth, Gájer, Molnár Zs. (Kiss L.), Csik, Iberhart, Lampert, Horváth D. Edző: Jankovics Péter.

Már az 5. percben előnyhöz jutottak a vendégek, akik büntetőből gólt lőttek, és ezzel meg is határozták a mérkőzés további kimenetelét. Néhány hazai próbálkozás volt, helyzetek is adódtak, de ezeket nem sikerült értékesíteni. Szünet után szintén gyors vendéggól következett, majd a félidő közepén még szépítettek a hazaiak, de azt követően a zalaszentgrótiak könnyűszerrel értek el még három találatot és ezzel magabiztos győzelemhez jutottak.

Gólszerzők: Fülöp, ill. Tóth D. (2, egyet 11-esből), Gájer P. (2), Turós.

Jók: Kotnyek, Ötvös, Fülöp, ill. Turós, Gájer P., Baráth.

U19: Kiskanizsa–Zalaszentgrót 0–7.

Szepetnek–Magnetic Andráshida TE 5-0 (1-0)

Szepetnek, 100 néző. Jv.: Kubicsek M.

Szepetnek: Szekeres Á. (Kalányos) – Szabó Be., Fadgyas, Rákhely, Bános (Baksai), Dömötörfy, Csavari (Koller), Pál Mi. (Büki), Nagy T. (Déri), Orsós R., Dömötör (Bogdán D.). Edző: Németh István.

Andráshida TE: Tóth B. - Benczik, Belső (Anti), Szabó P., Péhl B. (Kovács M.), Kaprinai (Keszei), Völler, Kotsis, Baksa (Pers), Kovács L., Doszpoth. Edző: Szabó Zsolt.

Folytatta hétvégi-hétközi sorozatát a Szepetnek legénysége, mégpedig úgy, hogy egyben szezonbeli utolsó hazai bajnokijára készülődhetett Németh István csapata. Emellett a vendéglátók az idénybeli negyedik helyüket is bebiztosították volna, és úgy tűnt, ehhez a felek részéről nem is rossz meccskezdés mellett az is belefért, hogy az ATE inkább igyekezett berendezkedni a Szepetnek térfelén. Néhány gyors megugrás után aztán Orsós Roland révén betaláltak a hazaiak, a későbbi próbálkozásaikat azonban az ATE 16 esztendős kapusa, Tóth Barnabás hatástalanította. A második félidő Nagy Tamásék számára jobban nem is kezdődhetett volna annál, mint hogy újra gólt lőttek, s ez mintha a vendégeket már valóban elbizonytalanította volna. Jöttek ugyanis sorra még a szepetneki találatok, s az utolsó fél órára inkább a kellemes „labdázgatás” maradt: a Szepetnek elkönyvelhette a biztos három pontot, az Andráshida TE pedig ment volna a becsületgólért, de a vendéglátók minden kísérletüket hatástalanítottak.

Gólszerzők: Orsós R. (2), Dömötör, Nagy T., Bános.

Jók: Orsós R., Bános, Rákhely, Dömötörfy, Szabó Be., illetve Tóth B., Anti.

Tarr Andráshida SC–Semjénháza 0–1 (0–1)

Andráshida, 150 néző. Jv.: Baranyai R.

Andráshida SC: Paksy – Sipos R. (Horváth B.), Zsuppán (Sipos K.), László (Fekete), Nagy-Palócz, Pataky, Czotter, Szabó B., Fábián, Fülöp, Orbán (Simon). Edző: Dobos Sándor.

Semjénháza: Szakmeiszter – Novák (Szalai), Kovács P. (Bölcz), Horváth P., Domján, Schuller, Csongár, Kapuvári, Bagó Bá., Kozári (Dobri), Bagó Be. Edző: Kovács Imre.

A hazaiak minden tőlük telhetőt megtettek a mérkőzésen, de mint az idei szezonban oly' sokszor, a kellő szerencsefaktor nem szegődött melléjük. Kis szerencsével akár pontot is szerezhettek volna az egyik bajnokesélyes ellen.

Gólszerző: Schuller.

Jók: Fábián, Fülöp, Zsuppán, Sipos R., Szabó B., ill. az egész csapat.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Hévíz 2–1 (1–0)

Zalalövő, 100 néző. Jv.: Kiss N.

Zalalövő: Szemes – Gyenese, Csik, Agg (Mesics), Bekes, Radics, Cseresznyés, Őr, Bita (Végh), Földvári, Horváth D. (Boncz). Edző: Ostrom János.

Hévíz: Dénes – Filó, Buza, Nyári (Sabján), Hetesi, Kustán (Pál), Nagy D., Huszár, Meidl, Karakai, Sebestyén (Fehér). Edző: Damina László.

A 34. percben egy szabadrúgásnál nem figyelt a hévízi védelem az előrelopakodó Gyenesére, aki az ötösről a hálóba lőtt, 1-0. A szünet előtti percben a hazai kapus kézzel ért egy előrevágott labdába a büntetőterületen kívül, ezért a játékvezető kiállította. A második játékrészben az emberhátrányban játszó ZTK kicsit visszahúzódott, ugyanakkor veszélyes kontrák sorát vezette a vendégkapura. A 80. percben Végh sokadszor vitte végig a labdát a pályán, középre adott, az első hazai lehetőség még kimaradt, de a berobbanó Őr a hálóba vágta a játékszert, 2-0. A lefújás előtt szépített a vendégcsapat: ide-oda pattogott a labda a hazai ötösön belül, végül Sabján kotorta a kapuba. A hazai gárda minden dícséretet megérdemel, mert emberhátrányban is győzelmet aratott a jól küzdő Hévíz ellen.

Gólszerzők: Gyenese, Őr, ill. Sabján.

Jók: az egész csapat, ill. Buza, Hetesi.

Kiállítva: Szemes (46., Zalalövő).

Police-Ola–Flexibil-Top Zalakomár 0–0

Zalaegerszeg, 150 néző. Jv.: Lakics P.

Police-Ola: Timbókovics – Igazi, Lukács, Kiss B. (Hajas), Luter (Darabos), Toplak, Tóth D., Cseke, Csiszár, Makovecz, Langer. Edző: Konrád Péter.

Zalakomár: Tóth-Pajor – Fenyvesi, Takács Cs., Szőke, Takács D., Horváth M. (Losonczi), Horváth J., Nagy M. (Madarász F.), Mutter, Mészáros, Madarász Sz. (Tinó). Edző: Mutter Attila.

Két hasonló erőt képviselő csapat kifejezetten küzdelmes mérkőzést vívott egymással, azonban a találkozón gól nem esett.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

U19: Police-Ola–Zalakomár 0–1.

Lenti TE–Kinizsi Gyenesdiás 1–3 (1–0)

Lenti, 150 néző. Jv.: Varga P.

Lenti TE: Parragi – Mentes, Nagy M., Kovács E., Kiss K., Grózner, Boronyák, Fábián, Dolmányos, Pálinkás (Sabján), Balogh B. Edző: Németh Imre.

Gyenesdiás: Piller – Hegyi, Székács (Mezőfi), Szekér (Mikola), Fellner (Hegedűs), Tarnóczai, Kiss P., Bertók, Bardon, Czafit, Csák. Edző: Kocsis Norbert.

A lelkesen játszó hazai csapat a jobbnál jobb helyzeteit is kihagyta, a vendégcsapat egy rutinos Czafittal jobb volt.

Gólszerzők: Bardon (öngól), ill. Kiss P., Fellner, Hegedűs.

Jók: Parragi, Kiss K., Dolmányos, ill. az egész csapat.

U19: Lenti–Gyenesdiás 2–2.