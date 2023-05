A Lenti Civil Nyugdíjas Klub idén már hetedik alkalommal rendezte meg sportnapját, melyre Lovásziból az Olajbányász Nyugdíjas Klub, Csesztregről pedig a Korhatártalan Klub tagjai érkeztek. A vadászháznál lezajlott rendezvény vidám hangulatú és kötetlen, de egyben verseny is volt: a klubok 5-5 fős vegyes csapatai lengőtekében, kapura rúgásban, dartsban, karikadobásban és légpuskalövészetben vetélkedtek. Császár Dezső, a házigazda klub vezetője elmondta, 2018-ban vándorkupát is alapítottak, amit az a klub szerez meg végleg, amely harmadszor is az első helyen végez. Az idei verseny előtt 2-2 győzelemmel álltak a csesztregiek és a lovásziak, de a lentiek a most megszerzett második sikerrel behozták őket.