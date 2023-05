Horváth Maja Viktória (10-11 évesek) formagyakorlatban első lett, kumtében pedig a második helyen végzett. Formagyakorlatbam az egy kategóriával idősebbek között is indult és ott is az első helyen végzett.Horváth Ármin Gábor (6-7 évesek) szivacs kumitében ugyancsak az első helyen végzett. Balogh Miranda (8-9 évesek) kumitében a második helyen zárt, és katában, azaz formagyakorlatban is a második helyen végzett. A 12-13 évesek korcsoportjában Nagy Kata ugyancsak szépen szerepelt a kumitében elért második helyezésével. Geszti Mártom (15-16 évesek) kumite ért el harmadik helye.

A versenyzőket Molnár Tamás készítette fel.

A szombathelyi Sakura Kupán járt ZSKE-versenyzők, akik érmeket szereztek

Fotó: ZH