- Pontosan úgy álltak a fiúk bele ebbe a meccse, hogy nem volt kérdés... - említette Gombos Zsolt. - Noha vezetett az ellenfél, de négy perc múlva kiegyenlítettünk. Jó meccs volt, motiváltak voltunk annak ellenére is, hogy a bronzérem már a zsebünkben van. Kár, hogy vége van a bajnokságnak, ha nem hullatunk el könnyű pontokat, akkor mi is beleszólhattunk volna a bajnoki címbe. Azt látom, hogy folyamatosan fejlődik a csapat, reméljük, hogy jövőre még merészebb álmaink is lehetnek.

Az is lehet, hogy a Nagykanizsa végül így is beleszólt a bajnoki címbe, hiszen most a Veszprém vezet egy ponttal a Tatabánya előtt. Vasárnap egymás ellen játszik a két csapat, méghozzá Pápán, ugyanis a Veszprém stadionja átépítés alatt áll. A Nagykanizsa Balatonfüredre utazik, ahol a bronzérmet is átvehetik.

A Technoroll Teskánd hét nyeretlenül megvívott találkozó után vasárnap 4-2-re legyőzte a Fehérvár FC II. csapatát, amivel életben tartja bennmaradási esélyét. Igaz, ehhez az utolsó fordulóban idegenben le kellene győznie a Komáromot, az előtte 2 ponttal álló Csornának pedig ki kellene kapnia az élcsapatnak számító III. Kerülettől. Pergel Attila csapata most azt bizonyította a fehérváriak elleni sikerrel, hogy az utolsó pillanatig nem adta fel.

A hét végén a Puskás FC II. otthonába 0-0-t játszó ZTE FC II. a vasárnapi zárófordulóban a kelen SC-t fogadja.