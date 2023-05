Szombaton nem sikerült a Zalakerámia ZTE KK-nak a hazai bravúr, hogy legyőzze a címvédő Falco KC-t és egyenlítsen a párharcban. Mondjuk, nem is volt szerencséje Sebastjan Krasovec együttesének, hiszen egyik legjobbjuk, Liam O’Reilly sérülés miatt kiesett, az ő hiányát pedig megérezte a ZTE KK. A 95-66-os vasi siker egészen biztos nem lett volna ennyire nagy különbségű, ha az amerikai is a pályán van. Ám nem csak emiatt nem sikerült győzni. A Falco KC nagyon jól védekezett, így a zalaiak előtt nem sok helyzet, pláne tiszta helyzet adódhatott.

Szerdán jön az újabb összecsapás., amely előtt Keller Ivánt, a ZTE KK csapatkapitányát kérdeztük. Keller Iván a „soproni példát” hozta fel, azaz:

– A negyeddöntőben mi is vezettünk már 2-0-ra a Sopron ellen, amely nem adta fel és Egerszegen nyert. Mi sem adjuk fel, és szeretnénk kiharcolni az újabb hazai mérkőzés lehetőségét. Valóban már kettővel vezet a Falco KC, de ugyanúgy készülünk, mint eddig, és megpróbálunk kirukkolni valami újdonsággal. Motivál bennünket, hogy ebben a szezonban csak a Falco KC az, melyet még nem tudtunk legyőzni, de persze tudjuk, hogy milyen erős csapatuk van és hogy ők az esélyesek. Szombaton egyrészt hiányzott a támadójátékunkból Liam O’Reilly, hiszen ő fontos láncszem ebben, de a vasiak is nagyon jól védekeztek rajtunk, emellett meg remekül is támadtak. Összességében jobb csapatjátékra lesz szükségünk, hiszen nekünk ez az erősségünk, mert csak akkor lesz esélyünk szépíteni.

Liam O’Reilly játéka kedden is kétséges, a többiek bevethetők.