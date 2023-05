Három fordulóval a zárás előtt egyelőre még csak az dőlt el, hogy bajnok a Ferencváros. Minden más kérdés nyitott, így az, hogy ki szerzi meg a második és a harmadik, nemzetközi kupaindulást jelentő helyezést, valamint melyik lesz az a két csapat, amely búcsúzik az élvonaltól. A ZTE FC az egyik oldalról már nyugodt lehet, hiszen kupagyőztesként ott lesz a nyáron az Európa-Konferencialiga selejtezőjében, viszont egyelőre nincs matematikailag bebiztosítva a bent maradása.

Viszont hatalmasat lépett efelé, az előző héten. A magyar Kupa-győzelmet szépen keretbe foglalta a Mezőkövesd és a hazai, Puskás FC elleni siker, s jó eséllyel ki fogja vívni a bennmaradást. Ám nézzük, Boér Gábor vezetőedző miként vélekedik erről a Vasas elleni találkozójuk előtt.

– A kupasiker és az azt követő bajnoki győzelem után olyan nyugodtak még nem lehetünk, legalábbis addig, amíg nincs meg a biztos bennmaradásunk – válaszolta lapunknak a szakvezető, amikor az esélyekkel kapcsolatban kerestük . – Kemény héten jutottunk túl, a játékosokat is szépen vissza kellett hozni a három meccses sorozatból, ami viszont egészen biztos, hogy az önbizalmunknak jót tett. Ha nyernénk, az már biztosan bennmaradást jelentene, de tudjuk, hogy a Vasas is küzd, hiszen nem szállt el teljesen minden reménye... Pontosan ezért veszélyes az olyan ellenfél, melyet már mindenki leír és kiesőnek könyvel el, mert felszabadultan játszhat. Mi a saját játékunkat próbáljuk játszani, ugyanazzal az intenzitással, mint a korábbi találkozóinkon.

A Puskás FC elleni legutóbbi mérkőzésen nem volt a keretben Bojan Sankovic, Tajti Mátyás és Csóka Dániel, akikkel kapcsolatban a vezetőedző elmondta, nem pihentetésről volt szó, ami kézenfekvőnek tűnt, hanem sérülésekről. Sankovic még nem jött helyre teljesen. Csapata mentális állapotával kapcsolatban Boér Gábor úgy fogalmazott, hogy evvel nincs gond.

– Abszolút éhes a társaság, mert nincs még vége a szezonnak és a héten is látszott, hogy mindenki beleállt a munkába. A játékosok a minél jobb helyezésért harcolnak, továbbá az előző heti nehéz sorozat miatt sokat volt forgatva a csapat. Most mindenki be akar kerülni a kezdőbe, én azt látom, hogy elszánt a társaság - jegyezte még meg Boér Gábor.

Ami a seregható Vasast illeti, már a pontvesztés is megpecsételné a sorsát.