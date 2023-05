A ZTE KK vezetőedzője megkeresésünkre ezt is kiemelte, és azt is elárulta, hogy Mitchell Smith állapota napról napra javul. Mármint a bokája, amely az első találkozón fordult alá, emiatt a szombaton nem tudott játszani, de kedden idehaza visszatért az amerikai fiú. És nyert is a csapata.

– Megvan a minőség a csapatunkban ahhoz, hogy nyerjünk és lezárjuk a bronzcsatát – állapította meg Sebastjan Krasovec.

Nos, ez biztos, és a Körmend is erre játszik... Ők viszont egyelőre csak a győzelemre, hiszen akkor csupán az egyenlítés jöhet össze Kocsis Tamás együttesének. Körmenden telt ház lesz, ahogy volt eddig mindhárom találkozón, itt is, ott is. A ZTE KK csapatkapitánya, Keller Iván is kemény meccset vár, remek hangulatot.

– Van egy meccslabdánk, le akarjuk zárni a bronzcsatát és nem elhúzni az ötödik meccsig, mert az már mindig rizikós, és azon tényleg bármi megtörténhet – fogalmazott az egerszegiek „csékája”. – Viszont azt is látni kell, hogy ez egy olyan sorozat, amiben egyik napról a másikra bárki kifoghat egy nagyon jó és egy rossz napot is. Kedden megmutattuk, hogy sokkal jobbak vagyunk, mint amit szombaton mutattunk, amikor nagyon kikaptunk idegenben. Fontos volt, hogy az ellenfél is megtapasztalja ezt. Sokat jelentett, hogy Mitch visszatért a rotációba, s noha korán faultproblémákkal küzdött, de a viszonylag rövid idő alatt, amit a pályán töltött, nagyon hatékonyan játszott. Pénteken olyan meccs jön, amin már egyik félnek sincs mire tartalékolnia. Úgy kell kezdenünk, hogy meg akarjuk ezt a meccset nyerni, ezt a hangulatot kell megteremteni. Amúgy is remek atmoszférája van ennek a párharcnak, mondhatni, hogy döntőhöz illő a hangulat. Bronzcsatában ritka, amikor minden meccs telt házas, pláne ilyen táborokkal és szurkolással. Ez is mutatja: nemcsak a pályán lévőknek, de a lelátón helyet foglaló szurkolóknak is fontos, hogy ki szerzi meg az érmet.

Amennyiben körmendi siker születne pénteken, akkor következik az ötödik összecsapás, amit vasárnap Zalaegerszegen rendeznek meg 18 órától.