Mindkét zalai klub érmekkel térhetett haza, a nagyobb létszámú csapatot kiállító Zalaszám ZAC volt az eredményesebb, hiszen összesen 14 érmet szereztek versenyzőik. A KVDSE atlétái is jól szerepeltek, ők öt dobogós helyezéssel térhettek haza.

A Zalaszám ZAC eredményei. U16. Fiúk. 300 m gát: 1. Both Bálint 43,10, 3. Nyári Attila 45,80. 300 m: 2. Both Bálint 39,11, Magasugrás: 3. Both Bálint 178. Leányok. Ötösugrás: 5. Bolla Hanna 15,06, 8. Kovács Lili 14,55. Sípoló rakéta hajítás: 1. Iancu Jázmin 46,03. Súlylökés: 4. Gerencsér Anna 8,31. Diszkoszvetés: 4. Gerencsér Anna 19,19.

U14. Leányok. Diszkoszvetés: 1. Pap Luca 20,75. Ötösugrás helyből: 2. Gerencsér Vivien 11,97, 5. Pap Luca 11,56, 7. Kósa Kira 11.23. 60 m gát: 3. Pap Luca 10,35. Sípoló rakéta hajítás: 4. Takács Zsejke 28,74. 2000 m: 5. Barabás-Bár Zselyke 7:46,77. Távolugrás: 6. Gerencsér Vivien 463, 8. Horváth Lili 451. 80 m: 4. Kámán Boglárka 11.51, 6. Kiss Hanna 11,56. 300 m: 4. Kámán Boglárka 44,97. Fiúk. Távolugrás: 1. Bella Mátyás 514, 2. Szabó Mihály 491. Magasugrás: 1. Bella Mátyás 152. Ötösugrás helyből: 1. Bella Mátyás 12,72, 7. Farkas Máté 10,86. 600 m: 3. Németh Balázs 1:47,11. 2000 m: 3. Németh Dániel 7:02,96. 60 m gát: 5. Farkas Máté 10,79. 200 m gát: 4. Kiss Máté 35,10. 300 m: 7. Németh Balázs Ákos 47,49.

A keszthelyi VDSE eredményei. U 16. Fiúk. 100 m gát: 2. Tihanyi Zsombor 14.85. 300 m gát: 2. Tihanyi Zsombor 44.70. Lányok. 100 m: 3. Csahóczi Kamilla 13.12. 300 m: 3. Csahóczi Kamilla 42.17. 300 m gát: 3. Tik Júlia 48.60. Az U14-es korosztályban Tik Júlia 80 m gáton 6.helyen végzett, a 80 méteres síkfutásban Salamon Hella ötödikként zárt.