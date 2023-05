A Balatoni Cápa névre keresztelt versenysorozat rendezvényén ezúttal is szép eredmények születtek, a Zalaco-ZÚK tagjai közül többen örülhettek dobogós helyezéseknek, illetve saját legjobb időeredményük megjavításának. Nett Vivien nyerte az 1500 méteres gyorsot, Nagy Napsugár és Scheffer Eszter azonban szorosan ott voltak a nyomában a második, illetve a harmadik helyen. A fiúknál Nagy-Selmeczy Bulcsú ezüstöt szerzett ezen a távon. 50 és 100m háton Scheffer Eszter győzött, de a második helyen ott volt mögötte szorosan Németh Luca is. Belső Fanni 200 m gyorson ért be bronzérmet érő idővel, míg ugyanez Paksa Borbálának 50 m pillangón sikerült.

Az utánpótláscsapat, amelynek tagjai még kevesebb versenyrutinnal bírnak, is nagyon szépen teljesített. Öt egerszegi versenyző összesen nyolc aranyérmet gyűjtött: Szabó Edvin 100 m mellen, Balogh Áron 100 m pillangón, míg Lewinczki Hanna Giselle 50 m pillangón győzött, Sándor Sarolta pedig a 200m gyorsot nyerte meg korosztályában, csakúgy, mint Besenczi Hella. Sándor Sarolta emellett 50 m gyorson is nyert, míg Besenczi Hella 100 m pillangón is maga mögé utasította a teljes mezőnyt, 50 m gyorson pedig egy második helyezést is begyűjtött.

Balogh Áron további két ezüstérmet hozott haza, az 50 és 200 méteres gyors úszásban, Kézsmárki Hanna pedig a 100 m mellúszásban állhatott a dobogó második fokára. Több bronzérem is Zalaegerszegre került: Kézsmárki Hanna (50 m hát), Szabó Edvin (50 m gyors), Lewinczki Hanna (100 m hát), Sándor Sarolta (1500 m gyors). Hamusics Cecília ezúttal kissé peches volt, hiszen három versenyszámban is a negyedik helyen végzett. További pontszerzők: Horváth Réka, Balogh Adél, Horváth Emese, és Besenczi Liána.