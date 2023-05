Balatonfüred FC– FC Nagykanizsa 2-3 (1-2)

Balatonfüred, 250 néző. Jv.: Horváth M.

FCN: Borsi – Kovalovszki, Szanyi (Kószás, 57.), Bence, Szabó P. – János, Godzsajev – Szilágyi, Szökrönyös D. (Kondor, 82.), Lőrincz – Sági (Józsa, 82.). Edző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Zsiga (9.), Szabó (85.), illetve Szilágyi (6., 45.), János (89.).

Különleges események vezették fel és zárták a mérkőzést. Előbb ünnepélyes kezdőrúgásnak álcázott leánykérés zajlott a pályán, majd a nagykanizsai csapat tagjai kapták meg bajnoki bronzérmeiket. A kettő közt eltelt idő már nem volt ennyire emlékezetes, bár a zalaiaktól például a duplázó Szilágyi Adrián biztosan örömmel gondol majd vissza erre a délutánra. A jól sikerült szezont a tét nélkül is kemény összecsapáson győzelemmel zárta az FC Nagykanizsa, mely a csoportban (sőt, minden NB-s osztályt figyelembe véve is) a legtöbb gólt (105) szerezte, és a nyugati gólkirály is a soraiból került ki, a 29 alkalommal eredményes Lőrincz Bence személyében.

Gombos Zsolt: „Jó csapattal játszottunk és örülök a győzelemnek. A tartásunkat és az erőnket mutatja, hogy a hajrában esett hazai egyenlítő gólra tudtunk válaszolni. A sikernek hála különösen jó hangulatú volt az éremátadó, sok szurkolónk jött el, köszönjük a támogatásukat!”

ZTE FC II.– Kelen SC 3-2 (2-1)

Zalaegerszeg, 150 néző. Jv.: Szommer.

ZTE II.: Németh E. – Jóna, Sebestyén, Dóczi, Király, Varga L., Tullner, Csóka Do. (Györe, 82.), Baloteli (Bedő R., 75.), Kryvotsiuk, Kámi (Dobos, 75.). Edző: Koller Zoltán.

G.: Csóka (18.), Varga L. (21., 62.), ill. Vass (36.), Babinszky (52.).

Mindkét csapat nagy elánnal küzdött a szezonzárón, amit a ZTE II. megérdemelten nyert meg. A vendégek kétgólos hátrányból még visszakapaszkodtak, de a harmadik hazai találatra már nem érkezett tőlük válasz. A ZTE II. a 15. helyen fejezte be a szezont.

Koller Zoltán: „A hirtelen meleg kicsit rányomta a bélyegét a játékra, d eplusz motivációt adott, hogy a stadionban játszhattunk. Több gólt is szerezhettünk volna, de így is gratulálok a fiúknak, és nem csak a meccshez, hanem az egész tavaszhoz, hiszen stabil teljesítményt nyújtottak.”

Komárom VSE–Technoroll- Teskánd KSE 3-2 (0-1)

Komárom, 100 néző. Jv.: Takács K.

Teskánd: Pergel D. – Gyarmati, Bekő B., Vert, Szinay, Nagy R., Kovács Z. (Sipőcz, 79.), Bontó, Fábián (Horváth J., 57.), Kiss Á., Szabó M. Edző: Pergel Attila.

G.: Köles (51.), Nagy L. (53., 60.), ill. Szinay (37.), Szabó M. (88.).

Szünetig jól játszott és vezetett a Teskánd, mely győzelmi kényszerben lépett pályára. Fordulás után zalai részről következett a szezonban sokszor látott rövidzárlat, a Komárom pedig tíz perc alatt döntő fordulatot hajtott végre. A lefújásig rohamozott a vendégcsapat, de csak szépíteni tudott. A vereséggel a Teskánd maradt a 18., kieső pozícióban.

Pergel Attila: „Eleinte jó és taktikus volt a játék, és a gól mellett még kihagytunk helyzeteket. Fordulás után megadtuk esélyt az ellenfélnek a fordításra, majd hátrányban hiába nyugodtunk meg és játszottunk újra jól, már késő volt. Az egész szezonban üzdöttünk, de sajnos nem jött össze a bennmaradás.