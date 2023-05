Ami nem egyenlő azzal, hogy a címvédő Falco KC Szombathely csak és kizárólag a szerencsének köszönheti a sikerét. Viszont egy ilyen mérkőzésen a szerencse is "játszik", főleg egy olyan összecsapáson, melyen az utolsó pillanatokig kiélezett harc dúl a pályán. Az az utolsó dobás mindig rizikós, de ezúttal Perl Zoltán kezében volt a labda, márpedig ő bedobta. Ezzel nyert a Falco, de nyerhetett volna a ZTE KK is.

– Ez egy nagyon kemény meccs volt... Nem kezdtünk jól, s talán benne volt a fejekben az, hogy az első két mérkőzést megnyertük. Viszont le a kalappal a ZTE előtt, hiszen óriásit küzdött és nagyon jól is játszott. A mi szempontunkból a lényeg, hogy lezártuk a párharcot, ott leszünk a döntőben – nyilatkozta a meccs döntő kosarát szerző Perl Zoltán, aki kedden és múlt szombaton is csapata legjobbja volt, s megkockáztatható: ha nincs a pályán, ez a párharc is folytatódhatna...

A másik oldalon Danilo Ostojic láthatóan kiadott magából mindent. Főleg a második félidőben játszott ő is jobban, a 11 lepattanója és a 20 pontja megsüvegelendő a 36 VAL-értéke pedig mindent elárul a mezőnymunkájáról is.

– Nehéz most mit mondani... – sóhajtott egyet, s ebben benne volt a fáradtság és persze a csalódottság is. – Mindkét csapat jó meccsen van túl, de tudtuk, hogy nehéz lesz. Azt gondolom, hogy megvolt a lehetőségünk eldönteni a találkozót, ami végül az ellenfélnek sikerült Perl szerencsés dobásával.

Igen, ezért érdemelte volna meg a ZTE KK a folytatást, mert tényleg kiadott magából mindent. D'Mitrik Trice az első félidőben a hátán vitte csapatát, aztán a másodikban Petar Rakicevic is csatlakozott mellé, de Németh Ákos, Zsíros Péter, vagy éppen Keller Iván is jó döntéseket hoztak a kellő pillanatban. Tényleg a szerencsén múlt minden.

Milos Konakov, a Falco KC szakvezetője viszont már inkább előretekintett, hiszen nekik a szezon előtt is már a döntőbe jutás volt a céljuk.

– Megcsináltuk, ez most a legfontosabb – mondta a értékelésében. – A playoff mindig egy másik sztori, csak a győzelem számít itt, a különbség nem. Sokat beszéltünk arról, hogy nem indulhatunk ki az első két meccsből. A Zalaegerszeg megérezte, hogy rosszul játszunk és rájött, hogy meg tudják ezt csinálni, és egyre jobban játszottak. Nem játszottunk a legjobb formánkban, de elképesztő szurkolóink végig mellettünk álltak és hajtottak minket, ők ma nagyon kellettek a sikerhez. Kevés időnk lesz pihenni, de felkészülünk, hogy hazahozzuk a bajnoki címet Szombathelyre.

– Gratulálok mindkét csapatnak és szurkolótáboroknak – mondta Sebastjan Krasovec, a ZTE KK szakvezetője. – Csapatom óriásit küzdött és sokkal jobban játszottunk, mint három napja otthon. Azt mondom, hogy nagyon megérdemeltük volna , hogy legyen még negyedik mérkőzés. Odahaza szinte sokkban voltunk Liam O'Reilly elvesztése miatt, de ma már jól alkalmazkodtunk a hiányához. Egypontos meccs volt, de ilyen a kosárlabda, és büszke vagyok a csapatomra. Következik a bronzcsata, próbálunk előrenézni erre készülni, kihozni belőle a legtöbbet.

A meccs után senki nem "bírózott", de egy ilyen meccsen mindig lehet(ne)... Akadtak vitatott ítéletek, vagy éppen be nem fújt hibák, melyek utólag fontos momentumoknak tűnhetnek. Itt is voltak ilyenek, de ezek felemlegetése a lényegen már semmit nem változtat.

A másik ágon az Alba Fehérvár szintén 3-0-s összesítéssel jutott túl a Körmend együttesén, így Falco–Alba döntőt és ZTE KK–Körmend bronzcsatát rendeznek. A harmadik helyért kiírt pároscsata pontos menetrendjét ma készítik el, információink szerint felvetődött a szombati kezdés is, de végleges döntés nincs.