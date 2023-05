Falco-Vulcano Egergia KC Szombathely-Zalakerámia ZTE KK 95-94 (25-21, 18-18, 17-23, 24-22, 11-10 )

Szombathely, Savaria Aréna, 2500 néző. Jv.: Cziffra, dr. Mészáros, Makrai.

Falco KC: Pot 15/6, Kovács B. 7/3, Cowels 8/6, Tiby 18/3, Keller Á. 10/3 Csere: Perl 23/9, Barac 12, Krivacevic 2, Sövegjártó. Vezetőedző: Milos Konakov.

ZTE KK: Trice 26/6, Polster, Rakicevic 25/6, Ostojic 20/3, Smith 2. Csere: Keller I. 3/3, Németh 8, Csuti, Zsíros 10/6. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Kipontozódott: Németh (32.), Smith (35.)

Szombati, egerszegi sikerével a szombathelyiek egy lépésre került a bajnoki döntőbe jutástól, hiszen 2-0-ra vezetett a párharcban. Kedden, azt az egy hiányzó sikert mindenképpen be akarta már húzni, főleg hazai pályán. Az egerszegiek dolgát nem könnyítette meg, hogy a sérült Liam O’Reilly ezúttal sem volt a meccskeretben.

Összeszedettebbnek tűnt a zalaiak kezdése, mint pár nappal korábban, de hazai oldalon Cowels ott folytatta, ahol Egerszegen abbahagyta. Megint dobott két olyan hármast, amivel talán azt akarta demonstrálni, hogy ne reménykedjen az ellenfél. A 15. percben Trice közelije egyenlítést jelentett (27-27) és az amerikai fiú nagyon elkapta a ritmust, hiszen már 16 pontnál járt. A védekezés jobban működött, de így is vezetett a vasi együttes, igaz, egerszegi szemponból ez az első félidő jobban nézett ki mint akár az első, vagy a második mérkőzésükön (43-39).

A második félidőre a ZTE KK szempontjából tehát volt még remény és Zsíros Péter is így érezte, akinek a hármasai jöttek jól csapatának. Aztán Németh is betalált és már a ZTE KK vezetett (54-58). A hazaiak lendülete megtört, gyors egymás után második idejét is kikérte Milos Konakov. Kétpontos előnnyel kezdte az utolsó negyedet Sebastjan Krasovec együttese, de még nagyon nehéz tíz perc várt rá. Főleg úgy, hogy a jól játszó Németh gyorsan kipontozódott, de maradt a szoros állás (68-68) és ez a zalaiaknak kedvezett. Mert a Falco KC is kezdett egyre többet hibázni, Trice mellett már Rakicevic is eredményesebb lett, ezzel lehetett tartani az eredményt. Aztán Smith is kiszállt a játékból, de ez sem roppantotta meg a zalaiakat. Ostojic egyenlített (78-78) és izgalmas utolsó két perc ígérkezett. A ZTE KK egyértelműen arra játszott, hogy ha lehet, a végén egy dobás döntsön. Tulajdonképpen így is lett, hiszen Trice három büntetőt végezhetett el, amivel 84-84-re hozta a rendes játékidőt.

A ZTE KK ezen a napon emberfelettit küzdött, megérdemelte volna még a negyedik meccset. A hosszabbításban is maradt a szoros eredmény és a végletekig kiélezett harc. Nyolc másodperccel a vége előtt Trice két büntetőjével a ZTE-nél volt az előny (93-94), de Perl bedobta azt a kosarat, amivel csapata nyert. A ZTE KK nem érdemelte meg ezt a vereséget!

A másik ágon az Alba Fehérvár 103-86-re verte a Körmendet, ez a csata is 3-0-val zárult. A bajnoki fináléban tehát Falco KC-Alba Fehérvár meccset rendeznek, a bronzcsatában pedig ZTE KK-Körmend derbi következik.

