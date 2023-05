A második félidő elején Tajti két pontrúgása után volt esemény az ellenfél kapujánál: előbb Safronov szögletből mellé fejelt, majd Simon kezéből kicsúszott a labda egy szabadrúgás után, de tisztázni tudtak a védők. Mindkét csapat próbálkozott, de a védelmek hatékonyabban tették már a dolgukat, mint a szünet előtt. A 66. percben egy Gyurján által kibokszolt beadásból a bal oldalon tisztán maradt Papp kétszer is lőhetett, de elsőre védőt talált el, majd mellé tekert. Aztán Kovács B. percei következtek: a 68. percben előbb nagy, majd jóval kisebb helyzetben hárította lövését a paksi kapus, aztán egy perc alatt két sárgát kapott, és végül persze pirosat is. Az első figyelmeztetés visszahúzásért érkezett a 69. percben, majd belevetődött egy lövésbe és a labda a kezéhez ért. Itt nem volt teljesen egyértelmű, hogy a kezezés, vagy a túlzottan vehemens és veszélyes védekezés miatt érkezett-e a sárga kártya, mindenesetre az ítélet kissé szigorúnak tűnt. A szabadrúgásból Gyurkits eltalálta a kapufát. A meccs megélénkült, a hangulat felforrósodott – mindkét oldalon hullottak például a sárga lapok. Hazai meccslabda érkezett a 80. percben: Klausz remekül tartotta meg a labdát a félvonalnál, majd kiugratta Mocsit, aki csatárokat megszégyenítő módon kibillentett az egyensúlyából egy védőt, ám 12 méterről a bal kapufa mellé pöckölte a labdát. Nem látszott a pályán a hazai emberhátrány, a hajrában már inkább csak a Zetén volt jobban látható, hogy nyerni akar. Ezt még a hosszabbítás negyedik percében is jelezte egy helyzet: Tajti jobb oldali szöglete után Mocsi lőhetett ígéretes helyzetből, de életerős labdája épp oda repült, ahol Simon állt.

A ZTE ezzel a kilencedik, a Paks pedig az ötödik helyen fejezte be a bajnokságot.