Zalakerámia ZTE KK - Egis Körmend 91-78 (21-27, 20-17, 32-21, 18-13)

Zalaegerszeg, 2000 néző. Jv.: Földházi, dr. Mészáros, Farkas. NB I A-csoport, férfiak, bronzmérkőzés, első találkozó.

ZTE KK: Trice 21/6, O'Reilly 15/3, Polster, Ostojic 14, Smith 13/6. Csere: Rakicevic 15/3, Keller I. 5, Csuti, Németh Á. 2, Szalay 1, Zsíros 5/3. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Körmend: Mitchell 15/9, Doktor 5/3, Ferencz 8/6, Adams 12, Omenaka 9. Csere: Edwards 8/3, Takács, Cakarun 10, Kiss M. 6/6, Durázi 6/3. Vezetőedző: Kocsis Tamás.

A ZTE KK négyszeres magyar bajnok és négyszeres kupagyőztes csapat. Legutóbb 2010-ben tudta megynyerni a bajnokságot egy remek szezon után. Idén a Falco ellen játszott a döntőbe kerülésért, ahol egyszer tudta csak megszorongatni a vasi csapatot, de győzni nem tudott a három meccsig tartó csatában.

Mindkét oldalon akadt kérdés a találkozó előtt, jelesül, hogy a sérültjeik közül ki vállalja a játékot. Nos, hazai oldalon Liam O'Reilly ott melegített a többiekkel, míg Syani Chambers csak civilben ült a kispadon. Alapvetően kérdés volt az is, hogy a ZTE irányítója mennyit játszik és mennyit bír részleges bokaszalag-szakadása után. Sokat nem edzett ugyanis az elmúlt két hétben... O'Reilly mindenesetre a kezdőben kapott helyet, a hangulat pedig adott volt. A Körmend kapta el egy fokkal jobban a ritmust és a ZTE tűnt idegesebbnek. Erre utalt néhány olyan megoldás, ami a kapkodás jeleit mutatta, így néhány ponttal mindig a vendégek jártak előrébb (13-17). Ez a "trend" aztán tartósnak bizonyult, az egerszegiek futottak az eredmény után. Az nem állítható, hogy a Körmend erőteljesebb lett volna, mindenesetre határozottabb volt bizonyos szituációknál. Aztán két technikai után (Smith, Kiss M.) után Cakarun is technikait kapott reklamálásért, fordított a ZTE KK (34-32), és keményedett a meccs is. Nem volt finomkodás egy-egy ütközésnél, végül a vasiak csikartak ki maguknak hárompontos előnyt a szünetre (41-44).