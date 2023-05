Vasas FC–ZTE FC 1-1 (0-1)

Ilovszky Rudolf stadion, 1376 néző. Jv.: Káprály (Becséri, Belicza).

Vasas: Uram - Hinora, Szivacski, Baráth, Ilynbor, Ódor (Balogh N., 78.) - Szilágyi (Hidi M., 46.), Berecz, Hidi P. (Cipf, 46.) - Holender (Otigba, 90+1.), Novothny (Ihrig-Farkas, 86.). Vezetőedző: Desits Szilárd.

ZTE FC: Demjén - Lesjak, Kálnoki-Kis, Mocsi, Gergényi (Bedi, 85.) - Szendrei, Kovács B., Szalay (Mim, 65.), Tajti (Huszti, 86.) - Németh D. (Meshack, 53.), Ikoba. Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerzők: Hinora (62.), illetve Németh D. (6.),

Sárga lap: Berecz (29.), illetve Gergényi (85.)

Viszonylag egyszerű volt minden: Vasas-vereség esetén az angyalföldiek biztosan búcsúznak az élvonaltól, a ZTE-siker pedig az egerszegieknek a biztos bennmaradást jelenthette. A köztes eredmény, a döntetlen szintén a fővárosi búcsút jelentette volna, a zalaiaknak pedig egy pontot, amivel erősíthetik a további reményeiket. Ám, nem kellett sokáig gondolkodni azon, ki vette komolyabban a maga elképzelését, hiszen a 6. percben Kovács B. előretörése, majd passza után Németh Dániel fordult le és középről, ballal 16 méterről kilőtte a bal alsó sarkot, 0-1. Vezetett tehát a ZTE, de öt perc múlva Novothny fejesénél csaknem összejött a Vasasnak az egyenlítés. A kupagyőztes kék-fehérek kézben tartották a mérkőzést, tervszerűbben támadtak és elejét vették minden hazai próbálkozásnak is. A félidő közepénél aztán aktívabbá vált a Vasas, sőt, Novothny újabb nagy helyzetnél hibázott, pontosabban nem jött pont lábra a labda, amit félig sípcsonttal lőtt fölé. A Vasas pedig érezhetően lendületbe jött, a 39. percben Holender közeli lövését Mocsi blokkolta. Ezek a hazaiak percei voltak, közel voltak az egyenlítéshez, a ZTE FC pedig szerencsésen átvészelte kapott gól nélkül a félidő hajráját, nem mintha annyira védekezésre kényszerült volna.

A második félidő elején az egerszegiek érezhetően igyekeztek letámadással megzavarni az ellenfelet, hiszen egy újabb gól alighanem eldöntötte volna a mérkőzést. Az 52. percben Ikoba fejére játszotta a labdát a remekül elfutó Gergényi, csakhogy a csatár öt méterről, jó helyzetből fölé fejelt. Fogta is a fejét Ikoba, hiszen érezte: ebben az akcióban több volt... A Vasas próbálkozott, de nem tudta a zalaiak védekezését megbontani. Ami nem sikerült neki így, az összejött átlövésből. A 62. percben ismét a zalai fal állta útját a hazai támadásnak, de végül Novothny visszagurítása után Hinora 18 méterről kilőtte a kapu bal oldalát, 1-1. Kezdődhetett minden elölről, a ZTE nem elégedett meg az egy ponttal, ez egyértelmű volt a kapott gól utáni játéka láttán. A baj csak az volt, hogy hiába támadott és szorította be a Vasast, igazából nem jutott lőtávolon belülre, és helyzetet sem tudott kialakítani. A hajrában mindkét csapat igyekezett mozgósítani tartalékait – cserékkel és erővel is –, a Vasasnak ez már a "túlélésről" szólt.

De nem élte túl a Vasas, maradt az 1-1, ami az angyalföldieknek a kiesést jelenti, ugyanakkor a ZTE FC-nek a megszerzett egy pont még nem hozta el a bennmaradást, de a döntetlennel az esélyeit növelte rá.