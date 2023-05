A két hete a nagy esőzés miatt elhalasztott Semjénháza–Csesztreg találkozót szerdán pótolták, és a mérkőzés izgalmas körülmények között, 2-2-es döntetlennel zárult. A Csesztreg vezetett, de aztán a házigazda Semjénháza 2-1-re fordított büntetővel úgy, hogy előtte nem sokkal egy kiállítás miatt tíz főre fogyatkoztak a hazaiak. Végül a 96. percben egyenlített a Csesztreg, így minden maradt a "régiben".

Azaz, mindkét csapatnak 62 pontja van, az élen a Csesztreg áll azzal megelőzve a Semjénházát, hogy több szerzett gólja van és a gólkülönbsége is 14 góllal jobb. Szombaton 17 órakor Zalaszentgrót–Csesztreg és Semjénháza–Zalalövő találkozót rendeznek az utolsó, 24. fordulóban. A Zalaszentgrót–Csesztreg mérkőzés rangadónak számít, hiszen a harmadik fogadja az elsőt.

– Egyet szeretnénk, megnyerni a mérkőzést, mert azzal valószínűleg sikerül megnyerni a bajnoki címet is – állapította meg a zárás előtt Tamás Tamás, a Csesztreg szakvezetője. – A szerdai, Semjénháza elleni mérkőzésre érzésem szerint rányomta bélyegét a tét, csapatom talán a szezon egyik leggyengébb játékát nyújtotta. A Semjénháza mezőnyben jobb volt, aztán jött a kiállítás, amit az asszisztens jelzett. Az biztos, hogy valami történt, hiszen Őri Martinnak vérzett az orra... Aztán hátrányba kerültünk és utána mindent egy lapra tettünk fel, végül a hosszabbításban tudtunk egyenlíteni.

Hazai oldalon a hatperces hosszabbítás jogosságát vitatták, mondván, ennyit nem kellett volna. Éppen a 96. percben jött az egyenlítő találat...

– Kicsit csalódottak voltunk és vagyunk – mondta Kovács Imre, a Semjénháza rutinos mestere. – Vezettünk, előtte már húsz perce emberhátrányban játszottunk, s nem értettük a hatperces ráadást. Ez azért nem a Premier League, hogy mindent beszámoljanak, vagy akkor a játékvezetői közreműködés is legyen az angol élvonalban tapasztalható... Megjegyzem azt is, hogy a kiállítás jogos volt. Megpróbálunk felocsúdni, és megnyerni a Zalalövő elleni meccset, de a bajnoki cím sorsa a másik találkozó végeredményétől is függ. A kiállított Kőrősi nem játszhat, amit azért is sajnálok, mert az előző fordulóban Novák térde sérült meg, akit a mentő vitt kórházba. Támadókat vesztettünk az utolsó fordulóra. Ettől függetlenül mindent megteszünk a győzelemért.

A megyei bajnokság I. osztályában a 24. forduló valamennyi mérkőzését szombaton 17 órától rendezik.