Az FC Nagykanizsa 17 órakor lép pályára a bajnokesélyes ellen, és a zalaiak abban a helyzetben vannak, hogy a megszerzett bronzérmüket már senki nem veheti ki a kezükből. Igaz, előre sem tudnak lépni, de Gombos Zsolt, az FC Nagykanizsa szakvezetője úgy fogalmazott a rangadó előtt, hogy most is kizárólag csak saját magukkal foglalkoznak.

– A harmadik helyezett fogadja az elsőt, és ezt minden szinten, minden bajnokságban illik rangadónak nevezni – kezdte ezzel a szakvezető. – Viszont ugyanúgy készülünk, mint bármelyik másik meccsre. Van hiányérzetünk, ugyanis Tatabányán 3-0-ra kikaptunk, amiért jó lenne revansot venni. Nem azért próbálunk nyerni, hogy ezzel a jelenlegi második helyezett Veszprémnek adjunk esélyt, hiszen csak egy pont van a két csapat között. Az utolsó fordulóban egymás ellen játszanak, így ők ketten döntenek a bajnoki cím sorsáról. Nyomás nélkül játszhatunk, remélem, az időjárás kegyes lesz hozzánk és sok néző látogat ki az utolsó hazai találkozónkra. Szerettük volna, ha már most átadták volna a bronzérmeket, de az MLSZ ebbe nem egyezett bele. A jövő hétvégén, Balatonfüreden, az utolsó forduló után kapjuk meg az érmeinket.

A tabella hátsó részére tekintve, a Technoroll Teskánd kiesőhelyen lévő együttesének még van egy halvány matematikai esélye, hogy az előtte 4 ponttal álló Csornát befogja. A teskándiak vasárnap 17 órakor a MOL Fehérvár FC II csapatát fogadják, Pergel Attila vezetőedző pedig nem számolgat…

– Ugyanazt tudom mondani, mint már korábban, hogy megpróbáljuk tisztességesen lejátszani a hátralévő mérkőzéseinket – mondta Pergel Attila. – Ami azt jelenti, hogy nem számolgatunk, megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a vasárnapi és az azt követő találkozókból. Fiatal csapatunk van, azt gondolom, hogy csak egy pici hiányzott ahhoz, hogy szebb eredményt érjünk el a bajnokságban. Vasárnap mindent megteszünk majd a sikerért, Bedő és Hetesi viszont hiányzik, ők ebben a bajnokságban már nem léphetnek pályára.

A harmadik zalai csapat, a ZTE FC II már biztos bent maradó, és vasárnap az ugyancsak tartalékcsapatként szereplő Puskás FC II vendége lesz 11 órától. Koller Zoltán együttese vélhetően egy hasonlóan fiatal csapattal találja szemben magát, a felcsútiak előrébb állnak a tabellán.