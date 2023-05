A 2017-es bronzmeccset a Zalakerámia ZTE KK nyerte 2-0-ra, ez máig az utolsó bajnoki érme az egerszegieknek. A Körmend azóta kétszer volt döntős (2019, 2022), de mindkétszer ezüstérmet nyert. Visszatérve a hat évvel ezelőtti bronzmérkőzéshez. Az akkor 19 éves Németh Ákos, mint a vasiak saját nevelésű kosarasa, a Körmend színeit erősítette, aki viszont két éve már a ZTE KK tagja. Ezúttal tehát a "másik oldalon" készül az éremcsatára, de nézzük, miként.

-Ez a párosítás számomra egyértelműen különleges lesz, hiszen Körmenden nőttem fel, ott lettem NB I-es kosaras, tehát érzelemdúsabb számomra egy ilyen mérkőzés, mint bármely másik - jellemezte a saját szempontjából a helyzetet a 25 esztendős Németh Ákos. - Ami a hat évvel ezelőtti párharcot illeti, sokat játszottam, hiszen sok volt a csapatban a hiányzó. Szerencsére bíztak bennem és azt hiszem, élni tudtam a lehetőséggel. Akkor kikaptunk, de most szeretnék a győztes oldalon állni... Ez ugyanis szép lezárása lenne a szezonnak, és úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk ezt csinálni.

Németh Ákos ebben a bajnokságban balszerencsés volt, hiszen előbb az ujja tört el, majd a bokája sérült meg, így hetekre kidőlt. A rájátszásban kezdett újra több szerephez jutni, így azt kérdeztük tőle: teljesen utolérte önmagát?

-Szerintem igen - válaszolta. - Most már százszázalékos erőben érzem magam, de persze az edzések nem adják vissza a meccsek dinamikáját. A meccsrutin nehezebben jön vissza, de a legutóbbi két mérkőzésen már felvettem a ritmust. A Falco elleni elődöntő harmadik találkozója mindannyiunknak fájt, hiszen nem tudhatjuk, hogy mi lett volna, ha akkor nyerünk és jön a folytatás. A hosszabbítás után elvesztett meccs után viszont gratulálni kell a Falcónak, ugyanis ha a sorozatot nézzük, akkor az lapszakaszban is kétszer legyőzött bennünket. Azonban büszkék lehetünk magunkra, hiszen a hazai vereség után fel tudtunk állni és nem sokon múlt, hogy idegenben győzzük le az esélyesebb szombathelyieket. A Körmend elleni bronzmeccs végső győztesére Németh Ákos szerint nehéz tippelni. Meg is indokolta, miért.

-Ezekre a meccsekre nem lehet jósolni - mondta. - A Körmend alig jutott be a playoffba, ahol viszont nagy bravúrral kiütötte a Szolnokot. Nekünk és a körmendieknek is erős a hazai pályájuk, annak örülök, hogy minden előttünk álló mérkőzés borítékolhatóan nagyon jó hangulatú lesz. Hosszú történelme van ennek a párosításnak, ez lehet akár egy három meccses sorozat, de négy, vagy öt találkozó hosszúságú is. Nagyon szeretnénk éremmel befejezni a szezon, ezért mindent megteszünk.

Tehát három győzelemig tart a párharc, a másik oldalon pedig az idén 38 esztendős Ferencz Csaba továbbra is alapember. A Körmend csapatában a szezon második felére két légiós kicserélődött, Mike Moore és Brandon Parrish helyére Eric Adams, valamint Justin Edwards érkezett. A vasiak "Fepuját" is arra kértük, mondja el milyen párharcra készül, de előbb őt is kérdeztük a hat évvel ezelőtti bronzmeccsről.

-Az egy nagyon jó ZTE volt, mi pedig döntőbe szerettünk volna jutni, de nem sikerült - mondta Ferencz Csaba. - Ez a tény számunkra nagy csalódást jelentett, ráadásul a csapat egyik légiósa egy tragikus végű baleset résztvevője volt, ami alaposan rányomta a bélyegét a Zete elleni meccsekre. Most más a helyzet. Nagyon boldogok vagyunk, hogy egyáltalán bejutottunk a rájátszásba. Nem sokan tettek volna erre két fordulóval az alapszakasz zárása előtt. Egy bravúros győzelemmel viszont sikerült, és a nyolc között egy másik nagy bravúrral az egyik bajnokesélyes Szolnokot ütöttünk el a továbbjutástól. Ott vagyunk a bronzcsatában, ami nekünk pozitívum. Ahogy a ZTE-nek is, és mindkét csapat nagyon akarja ezt az érmet. Az egerszegiek egy nagyon jó csapatot raktak össze erre az évre, de a mi együttesünk is változott. Főleg az új játékosok érkeztével a védekezésünk más lett. Mindenképpen jó hangulatú meccsek elé nézünk, a bravúrról már szerdán sem mondunk le, győzzön a jobbik csapat!

Hazai oldalon Liam O'Reilly játéka továbbra is kétséges, a másik oldalon Siyani Chambers pályára lépése szintén. De, majd szerda estére minden kiderül...

Az alapszakasz során Körmenden hosszabbítás után 93-92-es hazai siker született, majd Zalaegerszegen a ZTE KK 109-77-re győzött.