Puskás Akadémia FC II–ZTE FC II 0-0

Felcsút, 100 néző. Jv.: Práth.

ZTE FC II: Németh E. – Király (Dobos, 72.), Jóna, Dóczi, Bedő (Csóka Do., 61.) – Bolla, Kryvotsuk, Papp Cs. – Tullner, Klausz (Varga, 61.), Mulasics (Dézsenyi, 82.). Vezetőedző: Koller Zoltán.

Szervezetten és stabilan játszott a ZTE FC II. fiatal csapata, a 88. percben a felső léc mentette meg a felcsútiakat a góltól.

Koller Zoltán: „A srácok jól teljesítettek, a jó védekezés mellett több szépen felépített támadást is vezettünk, ezért is sajnálom, hogy nem sikerült betalálnunk. Összességében nem lehetek elégedetlen.”

FC Nagykanizsa-Opus Tigáz Tatabánya 6-1 (2-1)

Nagykanizsa, 250 néző. Jv.: Muhari.

Nagykanizsa: Kálovits –Bence Sz., Kovalovszky, Szanyi, Szabó P. – Szilágyi (Kószás, 87.), Godzsajev, János N. (Török, 87.), Sági – Kondor, Szökrönyös D. (Béli, 80.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Kondor (11.), Szanyi (19.), János N. (50. – 11-esből, 86.), Szabó P. (76.), Godzsajev (92.), illetve Szegleti (7.). Kiállítva: Krupánszki (Tatabánya, 70.).

A bajnoki címért harcban álló Tatabánya remekül kezdett, hiszen a volt kanizsai Szegleti Gergely már korán betalált átlövésből. A Nagykanizsa viszont remekül reagált erre, hiszen nem sokkal később szép támadás végén Kondor fordult kapura és egyenlített. Megjött a kedve a dél-zalaiaknak, egyre jobban játszottak a mély talajú pályán is. A 19. percben János N. lökete még kijött a kapusról, de Szanyi határozott volt és 12 méterről nem hibázott. Kézben tartotta a meccset az FCN, beszorította az ellenfelet, jobban játszott. A második félidő elején aztán büntetőhöz jutott a hazai csapat és János Norbert nem hibázott, és ezzel még nem volt vége. Közben egy szabálytalanság után tíz főre olvadt a vendégcsapat létszáma. A hajrá kezdetén Szabó Patrik egy távoli lökettel is betalált, majd János N. tette fölényessé a hazai sikert és erre tette még rá a hatodik találatot Godzsejev. Kiütés lett a vége a bajnokaspiráns ellen, így búcsúzott a hazai pályától a Nagykanizsa!

Gombos Zsolt: „Revansot vettünk az ősszel kapott három gólért. A korán bekapott gól után rendeztük a sorainkat és maximálisan az történt, amit megbeszéltünk a srácokkal. Remélem, jövőre még merészebb álmaink lehetnek.”

Technoroll Teskánd–MOL Fehérvár FC II 4-2 (2-0)

Teskánd, 50 néző. Jv.: Papp Á.

Teskánd: Pergel D. – Bekő, Vert, Kovács Z. (Sipőcz, 57.) – Gyarmati, Nagy R., Fábián (Horváth J., 79.), Kiss Á., Szabó M. – Szinay (Szökrönyös Z., 77.), Bontó. Vezetőedző: Pergel Attila.

Gólszerzők: Szinay (17.), Nagy R. (37.), Szabó M. (51., 84.), illetve Babos (60.), Urbán (81.).

Az utolsó szalmaszálba kapaszkodott bele a Teskánd együttese, amely ezzel a sikerrel még életben tartotta bennmaradási esélyeit.

Pergel Attila: „Le a kalappal mindkét csapat, de főleg saját együttesem előtt. A néha vízilabda-mérkőzést idéző találkozón végig jól játszottunk.”