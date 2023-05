Egyértelműen a szezon két legjobb csapata küzd meg egymással Semjénházán, hiszen a bajnokság egészében gyakorlatilag ők vezették a mezőnyt. A Csesztreg 61 pontos (200 győzelme van, plusz 57 a gólkülönbsége), míg a Semjénháza 58 pontos (19 győzelem, plusz 43-as gólkülönbség), de ugye, egy találkozóval többet játszhat még. A két csapat múlt héten a Zala Megyei Kupában már összecsapott, és akkor Csesztregen 3-0-ra a házigazda nyert.

Vegyük is ezt alapul. Tehát, mennyit számít ez az előzmény a rangadó előtt: erre voltunk kíváncsiak a két szakvezetőnél, és persze az esélyekről is kérdeztük őket.

- Azt gondolom, egyik csapat sem terítette ki a lapjait a kupameccsen – vélekedett Tamás Tamás, a vasárnapi vendég Csesztreg edzője. – Nem tartjuk ezt az év mérkőzésének, viszont, ha nyerünk, akkor nagy valószínűséggel bajnokok lehetünk. Azt mondtam a játékosoknak, alakuljon bárhogy is az eredmény, a tavalyi harmadik helyhez képest már előreléptünk. Szerintem nüanszokon fog múlni minden, valamint azon, hogy mentálisan ki hogyan dolgozza fel a tétet. Férfias küzdelemre számítok és sok nézőre. Az is elképzelhető, hogy a küzdelem fog dominálni, de ami munkát beletettek a srácok ebbe a szezonba, én már most büszke vagyok rájuk. Ami a hazaiakat illeti, Semjénházán most azon „imádkoznak”, hogy az időjárás ne szóljon közbe. A sok csapadék ugyanis akár még veszélybe is sodorhatja a találkozó megrendezését Semjénházán, hiszen van, hogy a pályájuk víz alá kerül. Ám, ne történjen így, s ez lenne mindenki számára a legmegnyugtatóbb.

- Igaz, hogy a múlt héten 3-0-ra kikaptunk kupameccsen Csesztregen, de ez egészen más mérkőzés lesz – fogalmazott Kovács Imre, a Semjénháza edzője. – Most, ahogy az időjárás és az előrejelzés kinéz, az nem kedvező. Tavaly például a harmadik helyezésünk azon ment el, hogy az utolsó fordulóban nem tudtunk otthon játszani, mert állt a víz a pályánkon, így Kanizsára kellett vinnünk a Zalalövő elleni találkozónkat. Mindenesetre meglátjuk vasárnapig, hogy alakul a helyzet. Nagyon szeretnénk otthon játszani. Azt gondolom, legalább annyi esélyünk van a győzelemre, mint a Csesztregnek, hiszen nem vagyunk rosszabb csapat. Akkor tudjuk a saját kezünkbe venni a sorsunkat, ha nyerünk. Egyik kulcsjátékosunk, Schuller Ferenc ezen a találkozón eltiltása miatt még nem játszhat.