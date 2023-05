A ZTE FC nyugodtabban készülhet a folytatásra 1 órája

Akár bent maradást is érhetett ez a siker

Kimondani senki nem akarja - és még nem is lehet! - , de a ZTE FC kupagyőztes labdarúgó csapata vasárnapi sikerével jó eséllyel kiharcolta a bent maradását az NB I.-ben. Három forduló ugyan még hátravan a pontvadászatból, de nagyot kellene most már fordulnia a világnak, hogy a két búcsúzó között ott legyen a ZTE is.

Kerkai Attila Kerkai Attila

Klausz Milán itt éppen bead. A fiatal játékos győztes gólt szerzett: kell ennél nagyobb öröm? Fotó: Szekeres Péter

Mint mi is megírtuk, a vasárnapi Puskás Akadémia FC elleni 2-1-es hazai sikerrel hatalmas lépést tett a ZTE FC a benn maradás felé, ráadásul a 30. fordulót lezáró Fehérvár FC-Mezőkövesd (1-1) találkozó is egerszegi szempontból kedvező eredménnyel zárult. Merthogy egyik csapat sem szerzett három pontot. Mindezt persze a délutáni ZTE FC-Puskás FC mérkőzés lefújásakor még nem lehetett tudni, akkor igazából "csak" a győzelemnek örültek az egerszegiek, hiszen kihozták a maximumot ebből az összecsapásból, ennél többet nem lehetett volna. És ez volt a cél. Boér Gábor a mérkőzés után arról is beszélt, hogy igyekeztek az erőforrásaikat úgy megosztani, hogy ideális legyen. A 120 perces szerdai kupadöntő után voltak, akik pihentek az első félidőben, és csak a másodikra jöttek a pályára. Azt kérdeztük az egerszegi szakvezetőtől: ha nem vezetnek a szünetben, akkor is így cserélt volna? -Igen, az volt az eredeti tervünk, hogy hármat cserélünk a szünetben - mondta el erről Boér Gábor. - Mégis vártunk egy kicsit, hiszen látni akartuk, hogy az ellenfél mit lép a második félidőre, így a hármas csere végül egy kicsit később érkezett el. Nagyon örülök Klausz Milán találatának, élete első élvonalbeli találata volt ez, és az ő pályafutásában fontos momentum lehet. Ahogy örülök Eduvie Ikoba találatának is, hiszen nyomta a lelkét, hogy bajnoki találkozón már rég nem volt eredményes. A csatárok felé mindig kell lenni bizalomnak, hogy ezt érezzék, ő is jól dolgozott, megérdemelte most ezt a találatot. Azt pedig látni kellett volna, amikor Klausz Milán belőtte a ZTE második találatát, ahogy édesanyja és testvére örül. Megható pillanat volt. A ZTE FC játékosai hatalmas munkát végeztek a vasárnapi mérkőzésen, köztük az a Bedi Bence is, aki sérülése miatt most kezdi utolérni magát. Mezőnymunkájával és futómennyiségével sokat tett a közösbe, de ez elmondható mindenkiről. A ZTE FC-re szombaton a szinte már kiesett Vasas vár, majd a kiesés felé sodródó Fehérvár FC következik (mindkét meccs idegenben), végül a Paks érkezik Egerszegre. Boér Gábornak feltettük azt a kérdést is: ezzel a sikerrel megvan a benn maradás is? - Nem. Akkor lesz meg, ha végleg alattunk húzzák meg azt a bizonyos vonalat. Ez a siker egy nagyon fontos lépés volt, hogy távol tartsuk magunktól a riválisokat, de még mi sem nyugodhatunk meg - válaszolta a felvetésre a szakvezető.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!