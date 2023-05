Szerdán egy telt házas, valóban jó hangulatú találkozón a Zalakerámia ZTE KK 91-78-ra nyert a Körmend ellen a férfi kosárlabda NB I. A-csoport bronztalálkozóján, amivel 1-0-ra vezet a párharcban. A Körmend jobban kezdett, talán felszabadultabban is, hiszen veszítenivalója tényleg nem volt idegenben az első találkozón. A második félidőben viszont a ZTE KK-nál Rakicevic és Ostojic teljesítménye is feljavult, amivel az addig is jól teljesítő D'Mitrik Trice és Liam O'Reilly páros vezérletével a hajrára eldőlt a meccs.

A párharc viszont még nem, sőt. Alig volt hátra két perc a találkozóból, amikor Mitchel Smith rosszul lépett és aláfordult a bokája. Az amerikai centert ölben kellett levinni a pályáról, láthatóan nagy fájdalmai voltak. A mérkőzés után szó esett az állapotáról, amiről akkor nem sokat lehetett tudni. Csütörtökön viszont már tudni lehetett, hogy az első vizsgálatok alapján nincs törés, viszont az, hogy a szalagok mennyire sérültek, nos, ez lesz a döntő.

Merthogy sorozatban jönnek a meccsek és nincs idő a felépülésre. Egyelőre kérdéses Mitchell Smith pályára lépése a szombati, körmendi találkozón. Liam O'Reilly két hete hasonló sérülést szenvedett, aki a későbbi, Falco elleni találkozókat kihagyta. Ugyan szerdán már játszott – és jól – a Körmend ellen, de gyakorlatilag addig nem tudott edzeni a csapattal. Smith elvesztése érzékenyen érintheti a ZTE KK-t, hiszen az egyik legfontosabb játékosa annak. Nélküle a bronzcsata még inkább nyitottá válhat.

Azaz most miatta aggódhatnak a zalaiak, hogy szombaton ott lesz-e a pályán...