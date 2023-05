A nehéz helyzetbe került és a kiesés ellen harcoló MOL Fehérvár FC-nél úgy döntöttek, hogy az utolsó hazai bajnoki találkozójukat, ami jelen esetben a kupagyőztes ZTE FC elleni szombati (14.15) találkozó lesz, a szurkolók ingyen tekinthetik meg. Igen ám, csakhogy a hír kézhezvételét követően online tömegesen foglalták le a jegyeket MOL Aréna Sóstó lelátóira, így lépni kényszerült a fehérvári klub, hiszen saját szurkolóinak sem jutott már hely...

A jegyfoglalási mizéria most már kezd csillapodni, de az online lefoglalt jegyek tulajdonképpen "érvényesek" voltak a találkozóra, holott az is nyilvánvaló, hogy nem lett volna tele a stadion. A MOL Fehérvár FC jelezte: törölték a gyanús jegyigényléseket, innentől pedig online csak klubkártyával lehet belépőt igényelni a bajnokira. Minthogy a ZTE FC drukkerei viszont szeretnének ott lenni a vendégszektorban, a ZTE Baráti Kör Egyesület képviseletében Lahocsinszky Róbert kereste meg lapunkat azzal az információval, hogy az egerszegi drukkerek bejutása a szombati találkozóra nem forog veszélyben.

– Megkerestük a fehérvári klubot ebben az ügyben és sikerült megnyugtató megoldást találni – jelezte Lahocsinszky Róbert. – A vendégszektorba a helyszínen is megválthatja mindenki a belépőjét, aki ott akar lenni a találkozón és szurkolni szeretne a Zetének. Ezt biztosítják a rendezők, valamint azok jegye is érvényes lesz, akik online foglaltak korábban, de legfeljebb négy belépőt, amire eleve, hivatalosan lehetőség volt és jómagam is így foglaltam. Különbusz is indul Zalaegerszegről a szombati mérkőzésre.