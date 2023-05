MOL Fehérvár FC - ZTE FC 3-0 (2-0)

Aréna Sóstó, 6237 néző. Jv.: Pintér (Vígh-Tarsonyi, Szalai).

Fehérvár: Kovács D. - Bese, Csongvai, Stopira, Heister - Flores, Makarenko (Alef, 80.) - Kastrati,, Kodro (Katona, 73.), Schön (Houri, 69.) - Dárdai (Christensen, 80.). Vezetőedző: Bartos Grzelak.

ZTE: Demjén - Mocsi, Kálnoki-Kis (Lesjak, 40.), Csóka Dá. - Huszti, Szendrei (Papp, 71.), Bedi (Meshack, a szünetben) - Kovács B., Szalay - Németh (Mim, 60.), Ikoba (Klausz, a szünetben). Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerző: Kodro (3., 48. - az elsőt 11-esből), Kastrati (39.).

Sárga lap: Kovács B. (17.), Szalay (42.), Huszti (75.), Mim (78.).

Tizennégy másodperc után fölé szálló Dárdai-lövés volt a hazaiak elszántságának első jele, majd a 2. percben Mocsi rúgta fel a kiugró Schönt a 16-oson belül, Kodro pedig higgadtan értékesítette a büntetőt, 1-0. A hazaiak nagy lendülettel játszottak, a ZTE viszont megpróbált nyugodtan építkezni. A 17. percben Kálnoki-Kis a félpályától remek indítással ugratta ki Némethet, aki a 11-es pont közeléből már éppen lőtt volna, amikor a becsúszó Csongvai nagy bravúrral elrúgta előle a labdát. A 22. percben jobbról középre gurított labda ismét Némethet találta nagy helyzetben, de gyenge lövése lepattant egy védőről. A félidő közepén a pályán megnyugodni látszottak a kedélyek, a két tábor időtöltésként üzengetett egymásnak. Aztán a 30. percben ismét a hazaiak következtek: a jobb oldalon elhúzó Flores beadását a helyzetet megelőző szöglet után elöl ragadt Csongvai fejelte kapura, Demjén azonban a kiütötte a labdát a léc alól. Jó iramú és eseménydús volt a játék, a színvonalra sem lehetett panasz, és az egész heti esőzés után már a napsütés is adott volt a kellemes tavaszi futballhoz. A pálya szélén már ott állt Lesjak, akit az egerszegi kispad Kálnoki-Kis helyére szeretett volna beküldeni, amikor a 39. percben a félvonaltól Makarenko ívelt remek labdát a zalai védelem közepén kilépő Kastrati elé, ő pedig rövid rohanás után Demjén mellett a hálóba lőtt, 2-0. A ZTE sérülés miatt, még a középkezdés előtt lecserélte kapitányát. Nehéz lenne megmondani, Kálnoki_kis egészségügyi problémája mennyiben járult hozzá a gólhoz, mindenesetre a Fehérvár élt egy alkalommal, aminek tán nem is volt a tudatában. A játékrész utolsó percében szép kombinációval jutott el a zalai csapat az ellenfél 16-osáig, de Kovács B. lövése szögletre vágódott egy védőről, a hosszabbítás két percébe pedig még egy középre tartó Ikoba-fejes is belefért.

A szünetben második és harmadik cseréjét is végrehajtotta a ZTE (ezeket már nem sérülés miatt), és rövid távú következményként a 48. percben az egyik érkező, Mechask kevergetett a hazai védelem bal oldalán, ám lövése nem sikerült túl fényesen és Kovács D. ölében halt el. Egy perccel később a Fehérvár keresztülhúzta a vendégek felzárkózással kapcsolatos terveit. Egy indítás Csóka fejéről került Dárdai elé, aki elviharzott a jobb szélen, beadása pedig kihagyhatatlan helyzetben találta Kodrót, 3-0. A játék képe hagyján, de a különbség ekkor már kezdett kellemetlenné válni a kék-fehérek szempontjából. Jó hír volt zalaiaknak, hogy jelentős előnye birtokában a Fehérvár visszavett a tempóból és hátrébb húzódott - ettől a hazai helyzet kevesebb lett, a zalai viszont nem lett több. A 63. percben két becsúszó védő közös erővel mentett Klausz elől az ötösön. A 70. percben Mim életerős távoli lövését ütötte szögletre a hazai kapus. A 74. percben csereként beállt, 18 éves Papp első labdaérintéséből éles szögből életerős lövést eresztett meg a hosszú alsóra, ám Kovács megint szépen védett. A ZTE szinte minden csereként beállt játékosa hozzátett egy-egy pozitív momentumot a második félidő krónikájához, ám az eredmény nem változott. A legvégén még egy helyzet alakult ki ehhez: a 91. percben Csóka felívelését Mim fejelte kapura, de Kovács állta a sarat.

A meccs után fel lehet tenni a kérdést, hogy vajon hol volt ez a fehérvári játék az elmúlt hét fordulóban, amikor a csapat ugyancsak nehéz helyzetben volt már, mégis nyeretlen maradt. A ZTE-nél pedig talán nem gondolta komolyan mindenki, hogy a kupagyőzelem és a bennmaradás után ráhajtanak a tabella 6. helyére is...

Boér Gábor: "Mezőnyben még rendben voltunk, de az ellenfél kapujánál ezúttal nem voltunk elég élesek és hatékonyak. A srácok tették a dolgukat, sokat futottak és küzdöttek, de a befejezéseknél nem találtuk a legjobb megoldásokat."