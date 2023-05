A sportág vk-sorozatában ikonikusnak számít a viadal, amit adottságai miatt a nemzetközi mezőny is kiemeltként kezel, illetve különösen fontos a Green Zone-ZKSE számára is. Az egerszegi egyesület tagjai évek óta visszajárnak a rendezvényre, eleinte tapasztalatokat gyűjteni, ötleteket ellesni, kapcsolatikat építeni, majd pedig versenyezni is. Ebben a folyamatban újabb lépést jelentett az idei viadal, melyen már két versenyzőjük is indult - Bruchner Regina és Endrédi Máté is ott volt az utánpótlás mezőnyben.

A nőknél 90 kerékpárost szólítottak rajtba, és Bruchner Regina nagyszerű versenyzéssel a 37. helyen érkezett célba. A férfiaknál még többen próbálkoztak, 150 versenyző indult és Endrédi Mátét a 109. pozícióban intették le.