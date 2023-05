A hagyományos nemzetközi sakkverseny immár több, mint négy évtizedes múltra nyúlik vissza, és Novák Ferenc polgármester sem feledkezett el erről a tényről. Ahogy fogalmazott, nagy értéke ez a verseny városuknak, és kezébe vette azt a könyvet is, amelyet tavaly jelentettek meg "Zalakaros Európa sakktérképén" címmel. A polgármester másik kezében pedig egy szintén tavaly megjelent kiadvány, a "Titkunk a vizünk" volt, hiszen a termálvíz tette ismertté, mondhatni világszerte a települést.

- Lassan nincs olyan ország, ahonnan ne jöttek volna a négy évtized alatt hozzánk, az eddigi legnagyobb szabású viadalunk, amelyet 2017-ben rendeztünk, például 57 nemzetközi nagymestert vonultatott fel – jegyezte meg Novák Ferenc. – Kilenc napon át itt vendégeskedik majd 150-200 ember, szeretnénk, ha valamennyien jól éreznék nálunk magukat. A 2020-as járvány komoly gazdaság nehézségeket okozott, azonban úgy érezzük, hogy végre kezdünk újra egyenesbe jönni. Horváth Sándor, a viadal szakmai oldaláról közelítette meg a keddi sajtótájékoztatót. Mint mondta, 16 ország, 102 nevezője regisztrált eddig, és ahogy fogalmazott, nagyon szerencsés összetétele van mindig az itteni mezőnynek. Az indulók nagyjából egyharmada már valamilyen címmel rendelkezik, míg a mezőny kétharmada rengeteg fiatalt takar, akik gyarapíthatják Élő-pontjaik számát. Példaként említette meg, hogy a nevezettek között van a 14 év alatti korosztály örmény világbajnoka. A múltra visszatekintve pedig elmondta: ő is meghívott volt a nyílt magyar bajnokságra, mint díjátadó, és gratulálhatott a győztes Prohászka Péternek. A győztest megajándékozta a zalakarosi sakkversenyről tavaly megjelent kiadvánnyal, amiben Prohászka Péter is szerepel, mint akkor gyerek sakkozó.

- Ez is mutatja, hogy mennyire fontos a fiataloknak az itteni részvétel, hiszen itt kezdhetik meg bontogatni szárnyukat – vélte Horváth Sándor. - Ugyanakkor köszönet is jár Zalakaros városának és Novák Ferenc polgármester úrnak. A település intézményei, így a fürdő, a Hotel Spa és a Tourinform is segíti a munkánkat. Az idei évben támogatóként állt mellék a Hydrocmp Kft. és tulajdonosa Dormán László, valamint az OTP Bank és a a Nivodom Kft. is.

Horváth Sándor azt is kiemelte, hogy a sakkvilágon belül ebben a kilenc napban „online” lesz jelen Zalakarosm, hiszen a világ minden pontján követni fogják az itteni eredményeket. Viccesen jegyezte meg: a szervezés során az elmúlt hónapokban több száz e-mailt kapott a jelentkezőktől, például egy nepáli versenyző is érdeklődött, hogy Zalakaroson van-e lehetőség az étkezésre… „

- Természetesen megkapta a választ, de Zalakaros nevét ettől függetlenül is már megismerte – tette hozzá Horváth Sándor.