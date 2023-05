A mostani már a 32. alkalom volt, hogy köszöntötték a legjobbakat. Kezdetben az Év Kosárlabdázói Zala Megyében Díjnak nevezték az elismerést és 1991-ben adták át először, hasonlóan ünnepélyes keretek között. Az első díjátadón a legjobb férfi játékosnak járó díjat Bodrogi Csaba, a ZTE kosarasa vehette át, aki aztán később összesen hat alkalommal részesült ebben az elismerésben. A szerdai ünnepségen Bodrogi Csaba, a ZMKSZ elnökségi tagjaként, mint házigazda vett részt és konferálta fel a legjobbakat.

Ám ezt megelőzően Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere köszöntötte a megjelenteket. A városvezető úgy fogalmazott, hogy a díjazottak nem csak a saját céljaikat érték el, hanem saját közösségük sikeréért is sokat tettek. Kiemelte, hogy a tehetségápolás is fontos, így megköszönte a fiatalok családjainak, hogy hátteret biztosítanak és persze a nevelőknek, akik segítik a sportban a fiatalok fejlődését. Balaicz Zoltán külön kitért dr. Villányi Antal személyére, aki nem tudott jelen lenni az ünnepségen és a távolból is köszöntötte. Dr. Villányi Antal, a ZMKSZ elnöke volt az, aki a megyei szövetség vezetőjeként 1991-ben útjára indította a díjkiosztót.

Bodnár Péter, a magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára azzal kezdte köszöntőjét, hogy Zala volt az első, amely megszervezte a legjobbak díjazását, azóta már csak itt és Baranyában él ez a hagyomány. A főtitkár köszönetet mondott mindazoknak – külön kiemelte ő is dr. Villányi Antalt –, akik továbbra is megszervezik ezt az ünnepséget. Ahogy fogalmazott, nem véletlen, hogy az országos szövetség minden évben képviselteti magát. A szövetségi vezető arról is szólt, hogy nehéz évek vannak a hazai kosárlabdázók mögött is, de a sportág így is eredményes tudott maradni. Ahogy fogalmazott, nagyon bíznak abban, hogy valamely szakág képviselőinek sikerül kivívnia a párizsi olimpiai részvételt. Bodnár Péter azt is bejelentette: a közelgő országos közgyűlésen javasolni fogják, hogy dr. Villányi Antalt tiszteletbeli elnöknek válasszák meg a Zala Megyei Kosárlabda Szövetségben, az elnöki pozícióra pedig Szűcs Józsefet, jelenlegi elnökségi tagot javasolják.

Fotó: Fehér Márk

A beszédek és köszöntők után következhetett a díjátadó és valamennyi díjazottról elhangzott egy rövid ismertető eddigi pályafutásukról. A 2022-2023. bajnoki szezon legjobb női utánpótlás játékosa Ács Alexandra, a Zalaegerszegi KTE kosarasa lett, a legjobb női felnőtt játékosnak Jurkó Noémit (ZTE NKK) választották. A legjobb férfi utánpótlás játékos elismerés Szalay Domonkost (Zalakerámia ZTE KK) illette meg, míg a legjobb felnőtt férfi játékos Liam O’Reilly, szintén a Zalakerámia ZTE KK kosarasa lett, ám ő már nem tudott jelen lenni, hiszen hazautazott. A Zala megyei bajnokság legjobb játékosa Czukor Bence lett a Zalaegerszegi KK-ből, a legjobb edző pedig nem meglepetésre Sebastjan Krasovec, Zalakerámia ZTE KK szlovén mestere lett, aki a tegnapi díjátadón is ott volt.

A sportszakmai elismerések mellett az év legjobb zalai kosárlabdázói díjátadás huszadik évfordulóján, 2011-ben először adták át a „Kosárlabdáért Zala Megyében” elismeréseket. Azoknak adják át, akik tevékenységükkel nagyban segítik a sportág fejlődését, működését Zalában. Az idén Gábor Erzsébet és Kovács Magdolna, a Kanizsai Vadmacskák SE edzőpárosa, valamint Németh István, a ZTE KK korábbi technikai vezetője részesült az elismerésben.